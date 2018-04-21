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Buradasınız : » » Hollanda'nın açıklamasına Bakan Çelik'ten tepki

Hollanda'nın açıklamasına Bakan Çelik'ten tepki

Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Ömer Çelik, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin 24 Haziran seçimi açıklamasına Twitter'dan tepki gösterdi.

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Hollandanın açıklamasına Bakan Çelikten tepki

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin "Geçen yıl yapılan anayasa değişikliği referandumunda olduğu gibi, 24 Haziran seçimi öncesi de Türk hükümet üyelerini Hollanda'da görmek istemiyoruz." açıklamasına, Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Ömer Çelik tepki gösterdi.

Çelik, "Avusturya Başbakanı ve Hollanda Başbakanı açıktır ki bu kararları alırken demokratik değerlere yaslanmıyorlar, Türkiye düşmanı ve ırkçı siyasal hareketlere selam gönderiyorlar." dedi.

 

 

 

 

Hollanda Başbakanı, Cuma günün bakanlar kurulu toplantısının ardından soruları yanıtlayarak geçen yıl yapılan anayasa değişikliği referandumunda olduğu gibi, 24 Haziran seçimi öncesi de Türk hükümet üyelerini Hollanda'da görmek istemediklerini vurgulamış, "Dışarıdan sorun ithal etmek istemiyoruz." demişti.

Benzeri bir açıklama Avusturya'dan da gelmişti

Başbakan Sebastian Kurz OFR Radyosu'nda yaptığı açıklamada, "Avusturya'da seçim kampanyaları istenmiyor ve artık Türklerin bu topraklarda seçim kampanyası düzenlemelerine izin vermeyeceğiz" demişti.

Bu ilk değil

Avustrya'nın eski Başbakanı Christian Kern de geçen yıl benzeri bir açıklama yapmış, Türk bakanların herhangi bir kampanyaya katılmasını yasaklamaya çalışacağını söylemişti.

Avusturya'da hükümete dış politika kampanyalarını yasaklamak için daha fazla yetki veren bir yasa yıllardır uygulanıyor.

Kaynak: TRT Haber


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Etiketler: seçim, Rutte, Ömer Çelik, kurz, Hollanda, avusturya, AB, 24 Haziran
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