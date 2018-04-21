Hollanda'nın açıklamasına Bakan Çelik'ten tepki

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin "Geçen yıl yapılan anayasa değişikliği referandumunda olduğu gibi, 24 Haziran seçimi öncesi de Türk hükümet üyelerini Hollanda'da görmek istemiyoruz." açıklamasına, Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Ömer Çelik tepki gösterdi.

Çelik, "Avusturya Başbakanı ve Hollanda Başbakanı açıktır ki bu kararları alırken demokratik değerlere yaslanmıyorlar, Türkiye düşmanı ve ırkçı siyasal hareketlere selam gönderiyorlar." dedi.

Bir yandan en temel demokratik hakların kullanımını engelliyorlar bir yandan da “Türkiye’deki demokratik gelişmeler olumsuz yönde gidiyor” diyorlar. Demokrasinin kendisine karşı yapılan ikiyüzlülüğü şikayet hakkı olsaydı ilk bu tavırları üreten siyasetçilere dava açardı. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 21 Nisan 2018

Avusturya ve Hollanda bu yaklaşımlarıyla kendi ülkelerindeki demokratik değerleri zehirliyorlar. Böyle yaparak Avrupa Birliği değerlerine düşman olan ırkçı siyasi hareketlerin büyümesine katkı sağlıyorlar. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 21 Nisan 2018

Hollanda Başbakanı, Cuma günün bakanlar kurulu toplantısının ardından soruları yanıtlayarak geçen yıl yapılan anayasa değişikliği referandumunda olduğu gibi, 24 Haziran seçimi öncesi de Türk hükümet üyelerini Hollanda'da görmek istemediklerini vurgulamış, "Dışarıdan sorun ithal etmek istemiyoruz." demişti.

Benzeri bir açıklama Avusturya'dan da gelmişti

Başbakan Sebastian Kurz OFR Radyosu'nda yaptığı açıklamada, "Avusturya'da seçim kampanyaları istenmiyor ve artık Türklerin bu topraklarda seçim kampanyası düzenlemelerine izin vermeyeceğiz" demişti.

Bu ilk değil

Avustrya'nın eski Başbakanı Christian Kern de geçen yıl benzeri bir açıklama yapmış, Türk bakanların herhangi bir kampanyaya katılmasını yasaklamaya çalışacağını söylemişti.

Avusturya'da hükümete dış politika kampanyalarını yasaklamak için daha fazla yetki veren bir yasa yıllardır uygulanıyor.

Kaynak: TRT Haber



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