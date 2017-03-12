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Buradasınız : » » Hollanda'dan tarihte eşine rastlanmayacak skandal karar

Hollanda'dan tarihte eşine rastlanmayacak skandal karar

Hollanda polisi tüm diplomatik teamülleri bir kenara bırakarak tarihte eşine rastlanmayacak bir skandal karara daha imza attı. Bakan Kaya'nın konvoyunu engelledi.

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Hollandadan tarihte eşine rastlanmayacak skandal karar
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Hollanda polisi tüm diplomatik teamülleri bir kenara bırakarak tarihte eşine rastlanmayacak bir skandal karara daha imza attı. Bakan Kaya'nın konvoyunu engelledi. İşte an be an yaşananlar...

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