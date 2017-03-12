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Hollanda'dan tarihte eşine rastlanmayacak skandal karar

Hollanda polisi tüm diplomatik teamülleri bir kenara bırakarak tarihte eşine rastlanmayacak bir skandal karara daha imza attı. Bakan Kaya'nın konvoyunu engelledi.