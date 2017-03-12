Hollanda'dan tarihte eşine rastlanmayacak skandal karar

Hollanda polisi tüm diplomatik teamülleri bir kenara bırakarak tarihte eşine rastlanmayacak bir skandal karara daha imza attı. Bakan Kaya'nın konvoyunu engelledi. İşte an be an yaşananlar...
Hollanda polisi tüm diplomatik teamülleri bir kenara bırakarak tarihte eşine rastlanmayacak bir skandal karara daha imza attı. Bakan Kaya'nın konvoyunu engelledi.
Hollanda polisi tüm diplomatik teamülleri bir kenara bırakarak tarihte eşine rastlanmayacak bir skandal karara daha imza attı. Bakan Kaya'nın konvoyunu engelledi. İşte an be an yaşananlar...