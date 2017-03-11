Hollanda'dan bir skandal karar daha

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağının iniş iznini iptal etmesine rağmen Hollanda'nın Rotterdam kentine kara yoluyla gideceğini açıkladı.
Daha önce Bakan Kaya'nın Hollanda’da katılacağı etkinlikler iptal edilmişti.
Öte yandan, AK Parti Rotterdam Seçim Koordine Merkezinden, Hollanda hükümetinin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının inişine izin vermemesi nedeniyle planlanan etkinliğin tamamen iptal edildiği bildirilmişti.
Bakan Kaya'nın açıklamasından sonra Hollanda polisi yolu kapattı
Hollanda polisi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın Almanya'dan kara yoluyla Rotterdam'a gideceğinin açıklanmasının ardından Rotterdam Başkonsolosluğu Rezidansı önündeki yolu trafiğe kapattı.
Hollanda polisi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın, Almanya'dan kara yoluyla Rotterdam'a gideceğinin açıklanmasının ardından Rotterdam Başkonsolosluğu Rezidansı önündeki yolu trafiğe kapattı.