Hollanda’daki Türkler 24 Haziran seçimlerini bekliyor

Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Hollanda'da 15-19 Haziran'da, gümrük kapılarında ise 7-24 Haziran'da oy kullanabilecek.

İkinci tur oylamaya kalınması durumunda ise dış temsilciliklerde 30 Haziran-4 Temmuz, gümrük kapılarında ise 30 Haziran-8 Temmuz 2018 tarihinde oy verilebilecek.

3 bölgede 71 sandıkta oy kullanılacak

Hollanda'da seçmenler, Amsterdam, Deventer ve Rotterdam bölgelerinde kiralanan çok amaçlı salonlarda kurulacak 71 sandıkta oylarını kullanabilecek.

Seçmenler, daha önce 10 Ağustos 2014'te cumhurbaşkanlığı seçimi, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 genel seçimleri ile 16 Nisan 2017'de yapılan Anayasa değişikliği referandumunda oy verdi. Türk seçmenler, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy kullanmak için 5. kez sandığa gitmiş olacak.

En son seçimde katılım oranı yüzde 46,8

Avrupa genelinde olduğu gibi Hollanda’da da yurt dışı seçmenlerin oy kullanmaya başladığı 10 Ağustos 2014'ten itibaren yapılan seçimlere katılım oranlarında ciddi artış yaşandı.

Hollanda'da ilk oy kullanılan seçimde katılım oranı, gümrükler hariç yüzde 7,2 idi. Ancak daha sonra yapılan her seçimde, seçmenlerin katılım oranları arttı. En son yapılan 16 Nisan 2017 tarihli halk oylamasına katılım oranı ise yaklaşık yüzde 46,8 oldu.

Seçmenin oy kullanması daha da kolaylaştırıldı

Yurt dışındaki vatandaşların oy kullandığı ilk seçim özelliği taşıyan 10 Ağustos 2014 cumhurbaşkanlığı seçiminde randevu sistemi ve konsolosluk görev bölgesi ayrımı bulunuyordu. Ancak bu iki madde daha sonra kaldırılarak seçmenin oy kullanması daha da kolaylaştırıldı. Bu esnekliğe örnek ise Amsterdam Başkonsolosluğu oldu. Amsterdam'da geçen sene yapılan halk oylamasında diğer başkonsolosluk bölgesinden gelen 40 bin 031 seçmen kendi bölgesi dışında oyunu kullandı.

Seçmenler, kimlik kontrolünün ardından oylarını kullanabilecek. Seçmenlerin, oy kullanırken, üstünde T.C. kimlik numarası bulunan kimlik belgeleri veya pasaportlarını yanlarında bulundurması gerekiyor.

"Daha önceki seçimlerde olduğu gibi yine bir demokrasi şöleni olacak"

Türkiye’nin Amsterdam Başkonsolosu Tolga Orkun, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için kendi bölgelerindeki bütün hazırlıkların tamamlandığını, gereken son onayları ve seçmeni beklediklerini söyledi.

Orkun, vatandaşın en rahat şekilde oy kullanabilmesi için en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirterek "Daha önceki seçimlerde olduğu gibi yine bir demokrasi şöleni olacak. Her defasında daha iyi oluyor ve bu sefer daha da iyi olacak. Amsterdam bölgesinde 16 sandık seçmenlerin hizmetine sunulacak." ifadelerini kullandı.

Oy kullanmanın hak olduğuna ve yükümlülük getirdiğine dikkati çeken Orkun, "Biz hepimiz demokratik ve demokrasiye inanan insanlar olarak bunu destekliyoruz. Bu bir ayrıcalıktır ve bu yüzden bu yıl da artış olacağını bekliyoruz." dedi.

Deventer 20 sandık ile 71 bin seçmene hizmet verecek

Deventer Başkonsolosu Tuna Yücel Modrak da seçim çalışmalarını tamamlamak üzere olduklarını ve kurulacak 20 sandıkta yaklaşık 71 bin seçmene hizmet vereceklerini kaydetti.

Vatandaşların seçimlere yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Modrak, bulundukları bölgenin küçük olmasından dolayı kalabalık ve trafik yönetimi için belediye ve emniyetle iş birliği içinde gerekli düzenlemelerin yapıldığını ifade etti.

"Yüzde 50 civarında bir katılım bekliyoruz"

Rotterdam Başkonsolosu Sadin Ayyıldız da, Rotterdam bölgesinde 35 sandığın kurulacağını belirterek "Geçen sene yapılan halk oylamasındaki gibi büyük bir katılımla yüzde 50 civarında bir katılım bekliyoruz. Ne kadar yüksek bir katılım olursa bizim için o kadar iyi olur. Bu şekilde demokratik katılım artmış olur." diye konuştu.

Kaynak: AA