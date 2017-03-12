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Hollanda'daki havalimanında oturma eylemi yapılacak

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Çavuşoğlu'nun uçağı hangi havalimanına inecekse orada oturma eylemi düzenlenmesi kararı alındığını bildirdi.

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Hollandadaki havalimanında oturma eylemi yapılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Avrupa Türk Konfederasyonu Genel Başkanı Cemal Çetin'le görüşmesinde, Hollanda'yı protesto amacıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının inmesi planlanan havalimanında oturma eylemi yapılması kararı alındığı bildirildi.

MHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Bahçeli, Avrupa Türk Konfederasyonu Genel Başkanı Çetin'le görüştü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun uçağının inmesi planlanan havalimanında Hollanda'yı protesto etmek amacıyla Konfederasyon ve bağlı federasyonlarca, yasalara uygun olarak oturma eylemi yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Etiketler: tepki, MHP Genel Başkanı Bahçeli, Hollanda, dışişleri bakanı çavuşoğlu, avrupa konfederasyonlar genel başkanı
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