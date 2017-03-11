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Hollanda'da TRT aracına çirkin engel

Hollanda polisi, Rotterdan yakınlarındaki istasyonda mola verdikleri sırada bir bakanlık aracı ile TRT ve AA Ekibinin bulunduğu araçtakilere kimlik kontrolü yaptı.

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Hollandada TRT aracına çirkin engel

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın programını takip etmek üzere Hollanda'nın Rotterdam kentine giden bakanlık konvoyundaki bir araç ile TRT ve Anadolu Ajansı ekibinin bulunduğu araçtakilere Hollanda polisince kimlik kontrolü yapıldı.

Hollanda polisi, Rotterdam yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunda mola verdikleri sırada bakanlık konvoyundaki bir araç ile içinde Anadolu Ajansı ve TRT ekibinin bulunduğu aracın etrafını sardı. Polis araçta bulunanlara kimlik kontrolü yaptı.

Polis yetkilisi burada yaptığı açıklamada, söz konusu kontrolün Bakan Kaya'nın da araçta olabileceği için yapıldığını ifade etti.

Yaklaşık bir saat sorguya tabi tutulan Türk gazeteciler ve bakanlık konvoyundaki yetkililerden bir an önce Hollanda'yı terk ederek Almanya'ya dönmeleri istendi.

Araçlar, Hollanda polisinin nezaretinde ülke dışına çıkarılıyor.

Etiketler: Hollanda, bakan fatma betül kaya, TRT, Anadolu Ajansı, kimlik kontrolü
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