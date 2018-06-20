Gündem » Hollanda'da kullanılan oylar Türkiye'ye gönderilmek üzere yola çıktı Buradasınız : Ana Sayfa

Hollanda'da kullanılan oylar Türkiye'ye gönderilmek üzere yola çıktı

Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Hollanda’da kullanılan oylar, uçakla Türkiye’ye gönderilmek üzere Almanya'ya götürüldü.

20 Haziran 2018 Çarşamba 15:02





