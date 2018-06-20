Hollanda'da kullanılan oylar Türkiye'ye gönderilmek üzere yola çıktı

15-19 Haziran tarihlerinde Rotterdam, Amsterdam ve Deventer seçim bölgelerinde kullanılan oylar, turuncu diplomatik torbalar içinde konsolosluklardan alınarak, sandık saklama komisyonu ve siyasi parti temsilcilerinin nezaretinde kargo araçlarına konuldu.
Araçlar daha sonra Köln Havalimanı'na gitmek üzere yola çıktı.
Hollanda'da kullanılan oylar, Almanya’nın bazı bölgelerinde kullanılan oylar ile Köln'den uçakla Türkiye’ye gönderilecek.
Hollanda'daki Türk vatandaşları, 5 gün boyunca 3 başkonsolosluk bölgesinde oy kullanmıştı.
Rotterdam, Amsterdam ve Deventer başkonsolosluk bölgelerindeki seçim merkezlerinde oy kullanma işlemi dün sona ermişti.
Kaynak: AA