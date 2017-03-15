'Hollanda ve Avrupa Birliği'nin üzerine bir kara leke konmuştur'

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer ile Serik ilçesindeki Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş adamları ve muhtarlarla bir araya geldi.

Yaptığı konuşmada kendisini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gibi Antalya'nın bakanı olarak gördüğünü belirten Elvan, birinci önceliklerinin arasında Antalya'nın olduğunu söyledi.

Son birkaç gündür Avrupa'da yaşananlara dikkati çeken Elvan, "Hollanda'da köpeklerle oradaki vatandaşlarımızın ve muhabirlerimizin üzerine saldırdılar. Bu Hollanda ve Avrupa Birliği'nin büyük bir ayıbı. Onların üzerine bir kara leke konmuştur ve bu leke kalkmayacaktır. Demokrasi ve insan haklarından bahseden Avrupa, bu değerleri ayaklar altına almıştır. Bakanımız Fatma Hanım'ı kendimize ait binamıza sokmuyorlar. Bu uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı. Diplomatik pasaportu olan bir insana bunu yapmamaları gerekirdi." diye konuştu.

Halk oylaması süreci

Anayasa değişikliğiyle ilgili süreçte "Türkiye’de 'Evet' çıkarsa önünü kesemeyiz" düşüncesinin bazı Avrupa ülkelerini demokrasi ve insan haklarından uzaklaştırdığını ifade eden Elvan, korkak ve ürkek bir tavır içine giren bu ülkelerin referandumda "Hayır" çıkması için bugüne kadar yapmadıkları şeyleri yapmaya başladığını kaydetti.

Avrupa'daki birçok televizyon kanalında "Hayır" propagandası yapıldığına işaret eden Elvan, bu ülkelerin kapılarını "Hayır" propagandası için gidenlere açtığını, "Evet" için gidenlere ise kapattığını vurguladı.

Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve dünyanın önemli bir süreçten geçtiğine değinen Elvan, şöyle devam etti:

"Referandumdan 'Evet' sonucunun çıkmasını istemeyenler arasında FETÖ bulunuyor. Avrupa, ABD ve dünyanın dört bir yanında hala faaliyet gösteriyor ve birçok yerde 'Hayır' kampanyalarını koordine ediyorlar. 'Evet' çıkarsa FETÖ yapılanmasının kökünün kazınacağını biliyorlar. İkinci karşı çıkan ise bölücü terör örgütü PKK. Kandil, (Anayasa değişikliğinde 'Evet' çıkarsa biz biteriz) dediler. Onun için Avrupa'da onlar da kampanyalarını sürdürüyorlar. 'Evet' çıkması halinde Türkiye'nin önünün daha da açılacağını, daha da güçleneceğini ve tutulamaz hale geleceğini Avrupa çok iyi biliyor. Bunun için sistematik olarak Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan aleyhine kampanyalar yürütülüyor."

"Diktatörlük" ve "Tek adamlık" suçlamalarında bulunulduğunu hatırlatan Elvan, "Diktatör adam seçimle gelmez." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin desteği ve alnının akıyla o makama oturduğunu dile getiren Elvan, "Biz bugüne kadar Recep Tayyip Erdoğan ve milletimizin arkasından gittik. 'Milletimiz ne derse o olacak' dedik. Ancak birileri halktan rahatsız oldular. Amaçları millete gidilmesinin önüne geçmek. Milletten neden korkuyorsunuz, derdiniz ne milletle? Millete gidelim cevabını versin. Milletten korkan bir siyasi anlayış ve demokrasiyi özümsememiş bir ana muhalefet var. Onlar halktan çok bürokratik bir vesayet yönetiminin ülkeyi daha iyi noktalara getireceğine inanıyor." diye konuştu.

"Güçlü hükümetlere ihtiyaç var"

Anayasa değişikliğiyle köklü bir demokrasinin altyapısını oturtmak istediklerini anlatan Bakan Elvan, şunları kaydetti:

"18 maddelik değişikliğin temelinde gerçek anlamda demokrasinin tesis edilmesi ve milli iradenin tam manasıyla ülkede hakim kılınması var. Başka bir neden de Türkiye'nin istikrarlı bir ülke olması. İstikrarsız dönemlerde büyümenin durduğunu, yatırımların yapılamadığını görüyoruz. Güçlü hükümetlere ihtiyaç var. Bu sayede bu yatırımları gerçekleştirdik. 15 Temmuz'da güçlü bir hükümet olmasaydı Türkiye sıkıntıya girerdi. Belki Türkiye işgal edilirdi. Ama yapamadılar. Güçlü liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimize seslenişiyle halkımız meydanları ve sokakları doldurdu. Milletimiz darbecilerin önünde dimdik durdu ve çok şükür bugünlere geldik."

"Tek adamlık" suçlaması yapanlardan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Oyumda bir artış olmazsa görevi bırakacağım." dediğini belirten Elvan, artış olmamasına rağmen Kılıçdaroğlu'nun görevini sürdürdüğünü vurguladı.

"O kendisine baksın." diyen Elvan, Kılıçdaroğlu'nun değişikliğin neleri içerdiğini de bilmediğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir programda, "Yeni model geldiğinde başbakan bir partiden, cumhurbaşkanı farklı bir partiden olursa kriz olmayacak mı?" diye sorduğunu dile getiren Elvan, "Anayasa değişikliğinin ne getirdiğini bilmiyor. Yazık, üzülüyorum. Ana muhalefet liderinin bilmesi gerekir." dedi.

"Hayatları 'Hayır'la geçmiş"

Belediye Başkanı Menderes Türel de istikrarın önemine değindi. Siyasi istikrar sayesinde yönetimde kopukluklar olmadığına dikkati çeken Türel, "Bir ülkenin ve şehrin önlenemez yükselişi devam ediyorsa, bunun tek anahtarı vardır o da istikrar. Daha önce Antalya'da istikrar bozulunca bir tek kavşak yapılamadı. Gönül eğleyen festivallerle Antalya'nın 5 senesi heba oldu." diye konuştu.

Bazıların nikah masasında bile nasıl "Evet" dediğini anlamadığını ifade eden Türel, şöyle konuştu:

"Hayatları 'Hayır'la geçmiş. Ne oluyorsa 'Evet' ile oluyor. Referandum sürecinden sonra mutlaka istikrar devam etmeli. Türkiye'nin güçlü bir ülke olmasını istemeyen bazı ülkeler açık açık 'Hayır' propagandası içine girdiler. Size ne, size ne oluyor. Siz neden yurt dışından 'Hayır'cısınız? Çünkü 'Evet' ile Türkiye'nin daha çok güçleneceğini biliyorlar. Terör örgütleri 'Evet' ile başına gelecekleri çok iyi biliyor. Onun için 'Hayır'cılar. Bu ülke 14 senedir istikrarla güçlü bir ülke haline geldi. Ayağımızdaki prangaları 16 Nisan'da çözeceğiz."