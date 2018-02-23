Hollanda'nın Maslahatgüzarı, Hollanda Meclisinin 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan kararı dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor
TRT Haber teröristlerin Darmık Dağı'ndaki tünellerine girdi
AB Bakanı Ömer Çelik: Hollanda Temsilciler Meclisi'nin kararı bizim için yok hükmünde
Afrin'de kritik öneme sahip bir köy daha YPG/PKK'dan kurtarıldı
Hollanda Maslahatüzarı, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Kapıkule'de tır kuyruğu 10 kilometreyi buldu
8 ilde Nevşehir merkezli FETÖ operasyonu
Nevşehir'deki FETÖ soruşturması: 1 tutuklama