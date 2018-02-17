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Hollanda Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "1915 olayları konusunda siyasileştirmeye yönelik girişimler kabul edilemez." dedi.

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Hollanda Maslahatgüzarı Dışişlerine çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 1915 olaylarıyla ilgili Hollanda Temsilciler Meclisinde yaşanan ve basına da yansıyan gelişmelerle ilgili, Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Erik Weststrate'nin Dışişleri Bakanlığına davet edildiğini duyurdu.

Sözcü Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, 1915 olaylarıyla ilgili Hollanda Temsilciler Meclisinde yaşanan ve basına da yansıyan gelişmeler hakkında bir soruya yazılı yanıt verdi.

Hollandalı bazı siyasetçilerin Ermeni iddialarını destekleyen tasarıları gelecek haftalarda Hollanda Temsilciler Meclisine sunmasının gündemde olduğunun anlaşıldığını belirten Aksoy, Türkiye'nin 1915 olaylarına ilişkin tutumunun, tarihi olgulara ve hukuki normlara dayalı olduğunu vurguladı.

Avrupa hukukuna yerleşmiş içtihatların, 1915 olaylarının meşru bir tartışma konusu olduğunu hükme bağladığını belirten Aksoy, "Hal böyleyken, Türkiye ve Türk milletinin hassasiyetle yaklaştığı 1915 olayları konusunu tarihi ve hukuki bağlamından kopararak, siyasileştirmeye yönelik girişimlerin kabul edilmesi mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Aksoy, "Bu çerçevede, Hollandalı siyasetçileri Türkiye'ye yönelik ön yargılı tutumlarını gözden geçirmeye ve tarihi siyasallaştırmamaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hollanda'nın, bu tarihi meselenin çözümüne katkı vermek istiyorsa, 2005'ten bu yana Türkiye'nin ısrarla önerdiği, Osmanlı tarihi uzmanı bilim insanlarına açık bağımsız bir Ortak Tarih Komisyonu kurulması teklifine destek verebileceğine dikkati çeken Aksoy açıklamasında, "Hollanda'nın ülkemizle ilişkilerini normalleştirme iradesi bulunup bulunmadığının da bir göstergesi olacak bu konu hakkındaki görüşlerimiz ve beklentilerimiz Bakanlığımıza davet edilen Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarına da iletilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA 

Etiketler: Hollanda, ermeniler, Dışişleri Bakanlığı, 1915 olayları
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