  • 13 MART 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Karla Karışık Yağmurlu
Karla Karışık Yağmurlu
  • DOLAR 3.747
    EURO 4.001
  • BIST 89128.9
    ALTIN 145.221
Buradasınız : » » 'Hollanda ile ilişkiler askıya alınsın. Sonuna kadar destekliyoruz'

'Hollanda ile ilişkiler askıya alınsın. Sonuna kadar destekliyoruz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hollanda'nın skandal kararını eleştirdi ve bir an önce ilişkilerin askıya alınmasını istedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hollanda ile ilişkiler askıya alınsın. Sonuna kadar destekliyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda Hollanda’nın yaptığı çirkin engellemeye bir kez daha tepki gösterdi.

"Hollanda ile ilişkileri askıya alın neden almıyorlar?” diye soran Kılıçdaroğlu, “Biz sonuna kadar destekliyoruz İçeri almıyorlar uçağı geri çeviriyorlar. Bu bizim onurumuza dokunuyor. Efendim en ağır şekilde bedelini ödeyecekler" dedi.

Gündeminde 16 Nisan'da yapılacak halkoylaması olan Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu anayasa değişikliği Evet'i Hayır'ı kim kullanıyorsa başımın üstünde yeri var. Evet diyen de bizim vatandaşımızdır. Hayır diyen de bizim vatandaşımızdır."
 

Etiketler: Hollanda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER