'Hollanda ile ilişkiler askıya alınsın. Sonuna kadar destekliyoruz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda Hollanda’nın yaptığı çirkin engellemeye bir kez daha tepki gösterdi.

"Hollanda ile ilişkileri askıya alın neden almıyorlar?” diye soran Kılıçdaroğlu, “Biz sonuna kadar destekliyoruz İçeri almıyorlar uçağı geri çeviriyorlar. Bu bizim onurumuza dokunuyor. Efendim en ağır şekilde bedelini ödeyecekler" dedi.

Gündeminde 16 Nisan'da yapılacak halkoylaması olan Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu anayasa değişikliği Evet'i Hayır'ı kim kullanıyorsa başımın üstünde yeri var. Evet diyen de bizim vatandaşımızdır. Hayır diyen de bizim vatandaşımızdır."

