'Hollanda bunun bedelini ödeyeceksin'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Almanya ve Hollanda'da son günlerde yaşanan gelişmelere ilişkin, "Şu an birkaç gündür yaşanan olaylar, gördüklerimiz, dikkat edin tamamen İslamofobik bir gelişmenin tezahürleridir. Batı gerçek yüzünü şu son birkaç gündür çok açık ve net ortaya koymuştur." dedi.

"Bunun bedelini ödeyeceksin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'nın çarşamba günü seçime gideceğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Hollanda, çarşamba günü yapılacak bir seçime sen Türkiye-Hollanda ilişkilerini feda ediyorsan, bunun bedelini ödeyeceksin. Çarşamba günü Hollanda'da yapılacak seçimden sonra, öncesinde, sonrasında, gerekli değerlendirmeleri yapacağız ve nasıl bir tavır takınacağımızı ortaya koyacağız. Çünkü bu cevapsız bırakılamaz."

"Neredesin Avrupa Birliği?"

Erdoğan, Avrupa Birliğine seslenerek, "Şuraya bak ya, Avrupa ırkçılığa gidiyor. Ne demek ırkçılık? Bu bölücülük nedir, bu ayrımcılık nedir? Neredesin Avrupa Birliği? Ondan sonra Tayyip Erdoğan Avrupa Birliğine çattığı zaman rahatsız oluyorlar. Rahatsız olacaksınız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ben Nazizmin bittiğini zannediyordum ama aldanmışım.' sözlerini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Olaylar başladığında bunların faşizan birer baskı olduğunu söyledim. 'Nazizim yeniden hortladı' dedim. Arkasına da şunu ilave ettim. Meğerse Nazizim Batı'da ayakta. Rahatsız oldu beyefendiler. Şimdi soruyorum, dün gece bizim Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Sayan kardeşime, bir bayan, kalkıp da kendi başkonsolosluk binasına, maslahatgüzarı ile ve diplomatik bir araçla gitmesini engelleyen zihniyet bunu uluslararası diplomaside ve dünyaya acaba nasıl anlatacak? Şöyle mi anlatacak? 'Biz davet etmedik ki?' Nereden çıktı bu ya? Ben istediğim ülkeye elimde pasaportum her şeyim varsa, istediğim gibi giderim. Uluslararası seyahat özgürlüğü çerçevesinde de giderim, bir diplomat olarak da giderim, nereden çıktı bu adet? Ama Nazizim olduğu zaman, faşizm olduğu zaman 'Benim dediğim doğrudur, benim yaptığım doğrudur, istediğime müsaade ederim, istediğime etmem' anlayışıyla bunlar orada konsolosluk kapısını kilitleyecek kadar ileri gitmişlerdir, konsolosumuzu dışarı çıkarmayacak kadar ileri gitmişlerdir."

"Fransa'ya teşekkür ediyorum"

Fransa'ya teşekkür eden Erdoğan, "Fransa bu oyunların içine hiç girmedi, bu sıkıntılı bölgelerde bu tavırları, çirkef tavırları takınan ülkelerde yaşayan kardeşlerime diyorum ki, 'Komşularınızı alın, gelin Türkiye'ye ve misafirperverlik nedir görsünler, ev sahipliği nedir görsünler. İnanıyorum ki bunu da göreceğiz ve gelen misafirlerimiz de burada misafirperverliği görecekler, bu ülkenin yaklaşım tarzını görecekler." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da son bir haftadır sergilenen tavırların hiç şaşırtıcı olmadığını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Haydutluğa varan tavırları, Avrupa'da yükselen faşizmin, ırkçılığın, İslam düşmanlığının sadece birer işaretidir. Batı'da yaşayan kardeşlerim sizlere sesleniyorum. Şu anda ekranlarınızın başında bizi izliyorsunuz biliyorum. Unutmayın, dik durun, bunların bu olumsuz yaklaşımları Allah'ın izniyle gelip geçicidir. Çünkü bunların yaktıkları veyahut attıkları bu bumerang dönüp kendilerini vuracaktır."

"Bunun bedelini her türlü ödeyecekler"

"Uluslararası diplomasi nedir onu öğrenecekler" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çıkmış bir tanesi ne diyor? 'Türkler burayı terk edecek...' Terk etmeyecekler. Bunlar oranın vatandaşı artık, terk etmeyecekler. Bu, daha da gelişecek ve genişleyecek. Bunun bedelini her türlü ödeyecekler, kusura bakmasınlar, ödeyecekler ve diplomasi nedir onu da öğrenecekler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye güçlendikçe Avrupa'nın ezildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Daha da ezilecekler ve bunları aslında kendi silahları neyse o silahlar vuracak. Bunlar çok yalancı... Şu anda bütün Ortadoğu'daki terör örgütlerinin silahı bunlardan geliyor, başka yerden değil. Ellerinde bunların, Batı'nın silahları var, hepsi elimizde belgeli ve yalan söylüyorlar. 'Böyle bir şey yok.' diyorlar. İşte belgeler, resimler... Terör örgütünün bunlar formalarıyla, elbiseleriyle ortadalar. Kimi aldatacaksınız, biz sizi biliyoruz."

"Halepli çocukların acıları Avrupa'nın nasırlaşmış kalbine dokunmadı"

Erdoğan, kimi ülkelerde birilerinin ellerinde silahlarla mülteci avına çıktığına şahit olunduğunu söyleyerek, "Tüm bu yıkım, 6 yıldır devam eden katliam, maalesef milyarlarca dolar bütçesi olan uluslararası kuruluşlar tarafından sadece seyrediliyor. Halepli çocukların, kadınların, doktor aranırken tekerlekli sandalyede son nefesini veren anaların acıları Avrupa'nın nasırlaşmış kalbine dokunmadı. Canlarını tehlikeye atıp azgın dalgalarla boğuşarak vardıkları sınır kapılarında Suriyeli kardeşlerimizi, dikenli tel örgüler ve yüksek duvarlar karşıladı." dedi.

"Batılılar geçmişlerindeki kanı, zulmü ve utancı temizleyemeyecekler"

16 Nisan'ın , bir kez daha oyunun bozulduğu bir gün olacağının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları aktardı:

"Batılılar ne yaparsa yapsın geçmişlerindeki kanı, zulmü ve utancı temizleyemeyeceklerdir. Biz Suriye'de, Yemen'de, Irak'ta insanlığa karşı vazifemizi yapmanın gururuyla yolumuza devam edeceğiz. Biz onların sadece sömürgeyle, katliamla anıldığı Afrika'ya tarihimizde hiçbir leke olmadan, başımız dik, alnımız ak gitmeye devam edeceğiz."