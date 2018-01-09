Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic: Türkiye'nin AB yolunda tutulması Birlik açısından hayırlıdır

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, Hırvatistan'ın, Türkiye'ye milyonlarca göçmene sunduğu imkanlardan dolayı minnettar olduğunu belirterek, "Umuyorum ki Türkiye'ye bir daha geldiğimde mülteci merkezlerinden bir tanesini gezme fırsatım olacak. Türkiye göçmenlere sadece çatışmasız bir ortam sunmakla kalmıyor, aynı zamanda gelişmeleri için eğitim ve sağlık olanakları da sağlıyorsunuz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kitarovic, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kitarovic, ziyaretin önemini vurgulayarak, Erdoğan ile görüşmesinde Güneydoğu Avrupa'daki durum, göç ve küresel güvenlik tehditleri gibi konuları ele aldıklarını söyledi.

İki ülkenin sorunu olmadığının altını çizen Kitarovic, buna karşın ilişkileri daha da geliştirmek istediklerine değindi.

"Erdoğan'ın bir milyar dolarlık hedefinin mümkün"

"Geçen yılın ilk dokuz ayındaki ticaret hacmimiz sadece 350 milyon avroya ulaştı." diyen Kitarovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir milyar dolarlık hedefinin mümkün olduğunu vurguladı.

Hırvatistan olarak Bosna-Hersek'te reform süreçlerinin ilerletilmesinin ve ülkenin AB'ye doğru ilerlemesinin çok önemli olduğunun altını çizen Kitarovic, Bosna-Hersek'in daha istikrarlı bir ülke haline gelmesi için her türlü katkıyı vereceklerini söyledi.

"Hırvatistan, Türkiye'ye milyonlarca göçmene sunduğu imkanlardan dolayı minnettardır." diyen Kitarovic, Avrupa'ya göçmen akının Hırvatistan üzerinde ciddi baskı oluşturduğuna değinerek, "Umuyorum ki Türkiye'ye bir daha geldiğimde mülteci merkezlerinden bir tanesini gezme fırsatım olacak. Türkiye göçmenlere sadece çatışmasız bir ortam sunmakla kalmıyor aynı zamanda gelişmeleri için eğitim ve sağlık olanakları da sağlıyorsunuz." dedi.

Türkiye'ye, AB'ye giriş sürecinde haksızlık yapılıp yapılmadığına ilişkin bir soruya ise Kitarovic, "Müzakere sürecinin ne kadar zor olduğunu ve bazen adil davranılmadığını hissettirebilecek taleplerle karşı karşıya kaldığınızı düşünebilirsiniz." değerlendirmesinde bulunarak, "Türkiye'nin AB yolunda tutulması Birlik açısından hayırlıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA