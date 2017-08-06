  • 06 AĞUSTOS 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.529
    EURO 4.166
  • BIST 108545.31
    ALTIN 142.745
Buradasınız : » » 'Hiroşima, tüm insanlığın asla geride bırakamayacağı bir utanç'

'Hiroşima, tüm insanlığın asla geride bırakamayacağı bir utanç'

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 72. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hiroşima, tüm insanlığın asla geride bırakamayacağı bir utanç

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 72. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, mesajında şunları kaydetti:

"2. Dünya Savaşı'nın en karanlık yüzü olan Hiroşima, tüm insanlığın asla geride bırakamayacağı bir utançtır. Hiroşima, yalnızca o anı ve o dönemi değil, geleceği de tehdit etmiş, yürekleri de bedenleri de dünya durdukça izi silinmeyecek şekilde yaralamıştır. O gün yitip giden binlerce ve sonrasında yaşamını yitiren on binlerce canı hüzünle yad ediyor, insanlık olarak yüzümüz yerde anıyoruz."

Etiketler: Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Hiroşima, atom bombası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER