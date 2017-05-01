  • 01 MAYIS 2017, PAZARTESI

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'Hindistan ile ilişkileri geliştirmek için tüm adımları atacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hindistan ile ilişkilerimizi geliştirmek için gereken tüm adımları atmakta kararlıyız." dedi.

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Hindistan ile ilişkileri geliştirmek için tüm adımları atacağız

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Hindistan İş Zirvesi'ne katıldı.

Erdoğan, "İki ülke arasındaki yatırımların artırılmasını ve ticaret hacminin dengelenmesini önemli görüyoruz" dedi. Hindistan şirketlerini Türkiye'de yatırıma davet etti.

 Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü; 

“İkili ilişkilerimizin ticaret hacmimizin 2016 6,5 milyar dolara ulaşması memnuniyet vericidir. Rakamın gün geçtikçe artacağını gerçek potansiyelimizi ulaşacağına inanıyoruz. İkili ticaret hacminin dengesiz olduğu ve uzun yıllar boyunca ülkemiz aleyhine gerçekleştiği de bir gerçektir. Geçtiğimiz yıl itibari ile 652 milyon dolar olan ihracat 5.757.000.000 dolara ithalat olarak gerçekleşen bu dengesizliğin ülkemiz açısından görülebilmesi çok zor karşılıklı yatırımların bu bakımdan arttırılması ve ticaret hacminin hızla dengelenmesi ne yönelik adımlar atılmasını önemli görüyoruz. Hindistan firmalarına yatırım destek ajansımız ve destek vasıtasıyla her türlü kolaylığı sağlamaya biz hazırız.”

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, hindistan iş forumu
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