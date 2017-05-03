Hindistan dönüşü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar



Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan ziyaretinin dönüş yolunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin yapısının değişmesi konusunda Hindistan ile mutabakat olduğunu söyledi.

Erdoğan şunları kaydetti;

"Hindistan’ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne daimi üye olarak girme arzusu var. Japonya’nın da Almanya’nın da var. Türkiye’nin de var biz, 196 ülkeye üyelik imkanı sağlayabilecek bir reform yapılmasından yanayız. Hindistan’a da ‘reform talebinin başını siz çekin’ diyoruz. ‘reform paketini oturup konuşalım’ diyoruz. Bu girişimimize olumlu bakıyorlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'ın Türkiye'deki yatırımlarını artırmayı düşündüğünü ve stratejik yatırımlara teşvikler verileceğini belirtti.

Erdoğan Türk iş adamlarının ise Hindistan'daki '100 akıllı şehir' ve 'Hindistan’da yap' projelerinde yer alabileceğini söyledi.

Erdoğan'ın ABD ziyareti

ABD askerlerinin Suriye sınırında terör örgütü mensuplarıyla fotoğraflarının çıkmasını 'Obama döneminin bir kalıntısı' olarak nitelendiren Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

"Ben, 16 Mayıs'ta ABD'ye yapacağım ziyareti önemsiyorum. Yapılanları, adeta Obama döneminin bir kalıntısı, o dönemdeki komuta heyetinin aynı şeyleri devam ettirmesi olarak görüyorum. Ziyaretimizde tüm bunları başkan ile görüşeceğiz, resimleriyle kendilerine aktaracağız. Bunların bizi ne kadar rahatsız ettiğini ifade edeceğiz."

Erdoğan, ABD'nin bu tutumunun müttefikliğe yakışmadığını söyledi.

'Dava arkadaşlığı pazara kadar değil mezara kadar olmalı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan dava arkadaşlığı 'pazara kadar değil mezara kadar' olmalı dedi.

'İslamcı olanlar atılıyor, islamcı olmayanlar getiriliyor.' iddialarını ise sert bir dille eleştiren Erdoğan şunları kaydetti;

"İslamcı olanlar atılıyor, islamcı olmayanlar getiriliyor” deniliyor. Bir siyasi partinin çalışmalarında, islamcı olmak ya da olmamak şeklinde bir ayrım yapmak zaten yanlış. Biz tekkeye mürid aramıyoruz ki. Siyasi parti için esas olan, dürüst, ilkeli, vatanını milletini seven, parti ilkelerine uyacak insan aramaktır. Çok ağır olacak ama uluhiyet davasına da kimse girmesin."

Terörle mücadelede OHAL'in önemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede OHAL'in önemine dikkat çekerek, "OHAL olmasa, PKK ve FETÖ ile bu kadar rahat mücadele edemeyiz. Bizdeki durum Fransa’dan tümüyle farklı. Fransa, birkaç terör hadisesi oldu diye ohal ilan etti. Bizde ise terör yapılanmaları, devleti yıkmaya teşebbüs ettiler. Asla taviz veremeyiz." dedi.

'Siyasi Vizyon Belgesi ' uzlaşının temeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Kurtuluş Örgütü'nün açıkladığı 'siyasi vizyon belgesi'nin uzlaşının temeli olduğunu söyledi. Müslüman Kardeşler Teşkilatının terör örgütü olmadığını yineledi.

Erdoğan, "Ellerinde silah yok bunların. Tamamen fikri altyapısı olan bir teşkilat bu. Elinde silah olmayan bir teşkilat için terör örgütü diyemezsiniz. Faaliyetleri öyle bir çerçeveye oturtulamaz" dedi.

AB ile son durum

Avrupa Birliği ile son gelinen noktaları değerlendiren Erdoğan, fasılların hemen açılması gerektiğini söyledi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

"Yapılması gereken şey belli. Fasılları hemen masaya yatırıp, Türkiye'nin önünü açmaları lazım. Aksi taktirde bizim de bazı hesaplarımız olacaktır. Hâlâ bekletmeyi, kapıları kapatmayı tercih ederlerse, bizde başımızın çaresine bakarız. İngiltere’den nasıl bir Brexit çıktıysa bizim de olabilir." TRTHABER

