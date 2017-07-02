'Hiçbir güç birliğimizi ve kardeşliğimizi bozamayacaktır'

Başbakan Binali Yıldırım, Madımak ve Başbağlar olaylarının 24. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında, 2 Temmuz 1993'de Sivas'taki Madımak otelinde ve 5 Temmuz 1993'de Erzincan'ın Kemaliye ilçesinin Başbağlar köyünde meydana gelen elim olayların herkesin ortak acısı olduğunu belirten Yıldırım, aziz milleti bölmekten, ayrıştırmaktan başka hiçbir amacı, ilkesi, değeri, kutsalı olmayan hain terör odaklarını bir kez daha nefretle kınadığını ifade etti.

Yıldırım, kökü binlerce yıllık geçmişe dayanan Türkiye Cumhuriyeti devletinin, tarihi boyunca rengine, cinsine, diline, dinine, meşrebine bakmadan tüm mazlumlara kucak açtığını, onların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağladığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Vatan hepimizin vatanı, bayrak hepimizin bayrağı, devlet hepimizin devletidir. Hiçbir güç birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozamayacaktır. Bu aziz vatan toprakları üzerinde, ebediyete kadar birlikte yaşayacağız. Bu duygularla, Madımak ve Başbağlar'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, milletimize selam ve sevgilerimi sunuyorum."