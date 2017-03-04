  • 04 MART 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » 'Hiçbir dakikamız size hizmetin dışında geçmemektedir'

'Hiçbir dakikamız size hizmetin dışında geçmemektedir'

İçişleri Bakanı Soylu, "Hiçbir dakikamız 'Acaba milletimiz için ne yaparız?' diye bir düşünüşün dışında geçmemektedir çünkü bu milletin hedefleri var, bizim hedeflerimiz var." dedi

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Hiçbir dakikamız size hizmetin dışında geçmemektedir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bodrum'daki programının ardından Milas ilçesine geçti. İlçede düzenlenen Güney Ege 8. Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na katılan Soylu'yu burada yöresel kıyafetler giyen kadınlar ve vatandaşlar davul zurna ile karşıladı.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de çiftçilerin, üreticilerin çok önemli bir yeri olduğunu anlatarak, "Hangi oyunu kurarlarsa kursunlar, hiçbirisine tenezzül etmiyoruz. Dimdik ayakta duruyoruz. Reyimizle oyumuzla sandığımızla beraber demokrasimize sahip çıkıyoruz diyorsunuz. Bu yıllardan beri böyledir. Çok acılar çektiniz, çok ıztıraplar çektiniz. Bu ülkede sabah kalktınız darbe oldu, sabah kalktınız dolar ve avro üzerinden, döviz üzerinden ekonomik krizler oldu." diye konuştu.

"Hiçbir dakikamız size hizmetin dışında geçmemektedir"

İnsanların bu gelişmeleri izlerken "Reyimizi kaale almayanlara gün gelecek sandıkta hesap soracağız, onlar görecek." dediğini aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Seçtiklerinize iftira ettiler. Rahmetli Özal'a, Demirel'e, Erbakan'a iftira ettiler ve bugün kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a iftira ettiler. ama hiçbir şekilde geri adım atmadınız. Bu millet halis bir millet, kendisine neyin vadedildiğini, hangi mesajın verildiğini anlayan millettir. Hiçbir zaman amacınızdan vazgeçmediniz.

Bugün hepimizin isimleri gelip geçebilir. Allah bana, bu büyük millete, devlete, ülkeye, bu kutlu topraklara hizmet imkanı sağladı. Bilesiniz ki hiçbir dakikamız size hizmetin dışında geçmemektedir. Hiçbir dakikamız 'Acaba milletimiz için ne yaparız' diye bir düşünüşün dışında geçmemektedir çünkü bu milletin hedefleri var, bizim hedeflerimiz var."

Bakan Soylu, konuşmasının ardından fuar alanında düzenlenen 4. Buzağı Güzellik Yarışması'nda dereceye girenlere ödüllerini verdi. 

Etiketler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bodrum, Milas, Güney Ege 8. Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı
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