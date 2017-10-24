'HiÃ§bir bahane terÃ¶rÃ¼n desteklenmesini mazur gÃ¶steremez'

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, BirlesÌ§misÌ§ Milletler'in kurulusÌ§unun 72. yÄ±l doÌˆnuÌˆmuÌˆ dolayÄ±sÄ±yla mesaj yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

"TÃ¼rkiye BM'nin temsil ettigÌ†i degÌ†erlerin en kuvvetli savunucularÄ±ndan"

TÃ¼rkiye'nin ihtilaflarÄ±n oÌˆnlenmesi ve cÌ§oÌˆzuÌˆmuÌˆ, arabuluculuk, teroÌˆrle muÌˆcadele, barÄ±sÌ§Ä± koruma faaliyetleri, kalkÄ±nma ve insani yardÄ±mlarla "Medeniyetler IÌ‡ttifakÄ±" basÌ§ta olmak uÌˆzere, BirlesÌ§misÌ§ Milletler zemininde yuÌˆruÌˆtuÌˆlen cÌ§alÄ±sÌ§malara cÌ§ok ciddi katkÄ±lar sagÌ†ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ErdoÄŸan, mesajÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"BM buÌˆtcÌ§elerine verdigÌ†i destegÌ†i artÄ±ran uÌˆlkemiz, ayrÄ±ca boÌˆlgesinde oÌˆnemli bir isÌ§, finans ve kuÌˆltuÌˆr merkezi olan IÌ‡stanbul'un aynÄ± zamanda bir BM merkezi olmasÄ± yolunda da adÄ±mlar atmaktadÄ±r. Bunun yanÄ±nda TuÌˆrkiye, kadim tarihinin, ilkelerinin ve medeniyet anlayÄ±sÌ§Ä±nÄ±n bir nisÌ§anesi olarak Suriye ve Irak'taki cÌ§atÄ±sÌ§malardan kacÌ§an 3,5 milyon sÄ±gÌ†Ä±nmacÄ±ya kapÄ±larÄ±nÄ± acÌ§mÄ±sÌ§, Arakan'dan Somali'ye kadar tuÌˆm mazlum ve magÌ†durlarÄ±n yuÌˆkselen feryatlarÄ±na tepkisiz kalmamÄ±sÌ§tÄ±r. BuguÌˆn uÌˆlkemiz, milli gelire oranla duÌˆnyanÄ±n en coÌˆmert uÌˆlkesi konumundadÄ±r."

BirleÅŸmiÅŸ Milletler reformu

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BM misyonuna ve kuÌˆresel barÄ±sÌ§a tehdidin teroÌˆr oÌˆrguÌˆtlerinden geldiÄŸini belirterek, "DEASÌ§, El Kaide, YPG, PKK, DHKP-C ve FETOÌˆ gibi eli kanlÄ± cÌ§eteler, sadece uÌˆlkemizin guÌˆvenligÌ†i icÌ§in degÌ†il boÌˆlgemiz ve tuÌˆm duÌˆnyanÄ±n guÌˆvenlik ve istikrarÄ± icÌ§in de ciddi risk olusÌ§turmaktadÄ±r. HicÌ§bir bahane teroÌˆr oÌˆrguÌˆtlerinin silaha bogÌ†ulmasÄ±nÄ±, hicÌ§bir hesap da teroÌˆruÌˆn mesÌ§rulasÌ§tÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± mazur goÌˆstermez. Bilhassa BM cÌ§atÄ±sÄ± altÄ±nda teroÌˆrizme karsÌ§Ä± dayanÄ±sÌ§ma ve isÌ§ birligÌ†inin artÄ±rÄ±lmasÄ± elzemdir." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Tehdit, sÄ±nama ve ihtiyacÌ§larÄ±n koÌˆkten degÌ†isÌ§tigÌ†ini, cÌ§ok genisÌ§ bir yelpazede goÌˆrev uÌˆstlenen BM'nin aynÄ± kalmasÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lemeyeceÄŸini bildiren ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"BM reformu an itibarÄ±yla ertelenemez, ihmal edilemez, goÌˆrmezden gelinemez bir ihtiyacÌ§tÄ±r. 'DuÌˆnya 5'ten buÌˆyuÌˆktuÌˆr' sloganÄ±nda sembollesÌ§en GuÌˆvenlik Konseyi'ndeki mevcut adaletsizlik giderilmedikcÌ§e, ne kuÌˆresel barÄ±sÌ§Ä±n tam olarak tesisi, ne de BM reformunun tam anlamÄ±yla basÌ§arÄ±ya ulasÌ§masÄ± muÌˆmkuÌˆn olacaktÄ±r. Bu cÌ§ercÌ§evede, TuÌˆrkiye, BM GuÌˆvenlik Konseyi'ne daha adil, daha demokratik, sÌ§effaf, etkin ve hesap verebilir bir nitelik kazandÄ±racak BM reformuna destegÌ†ini suÌˆrduÌˆrecektir. Bu duÌˆsÌ§uÌˆncelerle BirlesÌ§misÌ§ Milletler OÌˆrguÌˆtuÌˆ'nuÌˆn cÌ§alÄ±sÌ§malarÄ±nÄ±n duÌˆnyamÄ±za barÄ±sÌ§, refah ve huzurun getirilmesine vesile olmasÄ±nÄ± diliyor, 24 Ekim BirlesÌ§misÌ§ Milletler GuÌˆnuÌˆ'nuÌˆ en samimi duygularÄ±mla tebrik ediyorum."

Kaynak:AA