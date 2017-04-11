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Buradasınız : » » 'Hiç şüpheniz olmasın çok güçlü bir 'Evet' çıkacak'

'Hiç şüpheniz olmasın çok güçlü bir 'Evet' çıkacak'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Allah'a şükür, 'Evet' çıkacağından yana hiçbir tereddüdümüz yok.'' dedi.

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Hiç şüpheniz olmasın çok güçlü bir Evet çıkacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Allah'a şükür, 'Evet' çıkacağından yana hiçbir tereddüdümüz yok. Siz Kocaeli'desiniz, siz Çayırova'dasınız, siz bu bölgedesiniz. Biz görev gereği 81 ili geziyoruz. Hiç şüpheniz olmasın çok güçlü bir 'Evet' çıkacak." dedi.

Kararım Evet Platformu tarafından Çayırova Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Arslan, 16 Nisan'a az bir zaman kaldığını söyledi.

'Evet' kampanyasının başlangıcından itibaren sayıldığında zamanın "bitti" sayılabileceğini ifade eden Arslan, "Koskoca 5 gün var, herkes 1 kişiye, eriştiğiniz herkes 1 kişiye, 1 kişiye erişirse zincirleme etkisiyle biz nice binlere nice milyonlara erişiriz. Görevimizi yaptık, hava iyi, 'Evet'ler çok demeyin sanki 'Evet'lerin 1 oya ihtiyacı varmış gibi düşünerek bugünden itibaren tekrar sahada olalım, tekrar sokaklarda olalım, tekrar evlerde olalım." şeklinde konuştu.

Dünyadaki bütün mazlum ve mağdurlara Türkiye'nin her zaman kapısını açtığını anlatan Arslan, 3 milyon Suriyeli'ye de kapılarını açtıklarını bildirdi.

"Hiç şüpheniz olmasın çok güçlü bir 'Evet' çıkacak"

Arslan, rehavete kapılmadan çalışmaya devam edilmesini isteyerek, "Allah'a şükür, 'Evet' çıkacağından yana hiçbir tereddüdümüz yok. Siz Kocaeli'desiniz, siz Çayırova'dasınız, siz bu bölgedesiniz. Biz görev gereği 81 ili geziyoruz. Hiç şüpheniz olmasın çok güçlü bir 'Evet' çıkacak. Ama benim gönlümden geçen, yurt dışına gittiğimde geçmişte 'Acaba yüzümüze bakarlar mı?' diye düşünüyorduk. AK Parti ile Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle birlikte onun ekip arkadaşlarının gayretiyle birlikte dünyanın neresine gidersek gidelim ilgi odağı oluyoruz." ifadesini kullandı.

Ilgar Tüneli ve öneminden bahseden Arslan, "Temelini attık tam 400 milyon. Ne yazık ki muhalefet gitmiş, Ardahan'da, Kars'ta ve Iğdır'da şöyle geziyor; 'Bunlar sizi kandırıyorlar, bunlar göstermelik temel atıyorlar.' E be insafsızlar, Recep Tayyip Erdoğan ve onun ekibi ne zaman yapmayacağı bir işin sözünü verdi? Ne zaman bir söz verip de onun gereğini yerine getirmedi? Bizim bizden şüphemiz yok da ama onlar bizi 15 yıldır tanıyamamışlar ve kendileriyle karıştırıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, vatandaşlara hizmetkar olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Etiketler: Ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanı, ahmet arslan, 16 nisan, halk oylaması, Çayırova, Kocaeli
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