  • 11 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » 'Hiç kimsenin adaletin tecelli edeceğinden şüphesi olmasın'

'Hiç kimsenin adaletin tecelli edeceğinden şüphesi olmasın'

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e giden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, partisinin Nizip İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

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Hiç kimsenin adaletin tecelli edeceğinden şüphesi olmasın

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e giden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, partisinin Nizip İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Adalet Bakanı Gül, burada yaptığı konuşmada, dünyadaki bütün ezilen ve mağdur olan insanların, güçlü bir Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Makamların gelip geçici olduğunu, asıl olanın memleket ve millete hizmet etmek olduğunu ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin bekası, devletin ve milletin birliği için AK Parti’de siyaset yapmak çok büyük bir mana ifade etmektedir. AK Parti devlet ile milleti bütünleştiren bir partinin ve bir yolculuğun adıdır işte bu nedenle Türkiye'nin büyümesini istemeyenler AK Parti'yi hedef alıyor. Şimdi baktığımızda AK Parti'yi sürekli kötülemek ve vurmak isteyenlerin asıl Türkiye'nin büyümesini istemeyenler olduğunu görüyoruz. Bizim başka bir ülkemiz yok tek vatanımız Türkiye'dir."

"Vatandaşlarımız hakim ve savcılarımıza güvensinler"

15 Temmuz'da Türkiye'yi bölmek ve yıkmak isteyenlerin mahkeme karşısında hesap verdiğini belirten Gül, "Hiç kimsenin adaletin tecelli edeceğinden asla şüphesi olmasın. Türkiye bir hukuk devletidir, bu nedenle bütün vatandaşlarımız hakim ve savcılarımıza güvensinler. Türk yargısı bağımsız bir yargıdır, hiç kimsenin Türk yargısını polemik ve tartışma konusu haline getirmesine hakkı yoktur. Bağımsız mahkemeler tüm suçluları dosya ve hukuk kapsamında yargılamaktadır ve inşallah tüm çabamız ve gayretlerimiz adaletin hızlı bir şekilde tecellisi üzerinedir." diye konuştu.

Etiketler: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep
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