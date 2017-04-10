AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sürecinde partisince İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingindeki konuşmasına, Aydın'ın ilçelerini tek tek selamlayarak başladı.

Aydın'ın merhum Başbakan Adnan Menderes'in memleketi olduğunu anımsatan Yıldırım, "demokrasi kahramanı, mücadele adamı, vatan sevdalısı" merhum Adnan Menderes'i rahmetle andı.

Başbakan Yıldırım, halk oylaması için 25 Şubat'ta Ankara'da çalışmalara başladıklarını ve o tarihten bu yana yollarda olduklarını anımsatarak, "Pazar günü inşallah sandığa gidiyoruz, mührümüzü oy pusulasına, beyaz tarafına, 'evet, evet, evet' diye basıyoruz. İnşallah pazar günü Türkiye'nin ufkunu aydınlatacağız." dedi.

"Cumhuriyetimizi, canımızla kurduk, kanımızla kurduk"

Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyacaklarını vurgulayan Başbakan Yıldırım, "Aydın'da bir kez daha altını çizerek diyorum ki biz devlet sistemi değil, rejim değil, hükümet sistemini değiştiriyoruz. Devletin sistemi cumhuriyettir, cumhuriyet 29 Ekim 1923'te bu millet tarafından kuruldu. Cumhuriyetimizi Kurtuluş Savaşımızla kurduk, canımızla kurduk, kanımızla kurduk. Hiç kimse Türkiye'nin kurduğu cumhuriyeti değiştiremez, hiç kimse cumhuriyete el uzatamaz, dil uzatamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyete el uzatanların karşısında Aydın'ın kadınlarını, gençlerini ve gazilerini bulacağını dile getiren Başbakan Yıldırım, "Biz sadece 16 Nisan'da hükümet sistemini değiştiriyoruz, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiyoruz. Bu değişiklik cumhuriyeti daha da güçlendirecek, devlet işleri daha da hızlanacak, devlet işlerinin kalitesi artacak. Türkiye kalıcı istikrara kavuşacak, geleceğimiz, istiklalimiz güç kazanacak, istikbalimiz daha aydınlanacak, demokrasimiz inşallah çok daha gelişecek, özgürlükler genişleyecek, bu değişiklikle birlikte Türkiye ekonomisi şaha kalkacak." diye konuştu.

"Sana yakışan 'evet' demektir, evet"

Ekonominin istikrarla hızla büyüyeceğini, şehirlere daha çok hizmet ve yatırımın geleceğine işaret eden Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Terör sorunuyla inşallah bu sistemde çok daha etkin mücadele edeceğiz. Neden terör örgütleri bu değişikliğe 'hayır' diyor anlıyorsunuz değil mi? PKK 'hayır' diyor, Feto 'hayır' diyor, onlarla kol kola girmiş HDP 'hayır' diyor. Yetmedi Avrupa, bazı ülkelerin yöneticileri 'hayır' diyor. Bu ne demektir? Türkiye'nin gelişmesini istemeyen ne kadar çevre varsa bunlar bu değişikliğe karşı. Hadi bunları anladık, peki Atatürk'ün kurduğu CHP'ye ne demeli? Hiç nefesinizi tüketmeyin, bakın CHP'ye gönül veren vatandaşlarıma buradan sesleniyorum, bu değişiklik bir rejim değişikliği değildir. Bu değişiklik sadece 1982'den kalma, 35 sene önce darbe ile yazılan anayasanın değişikliğidir. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu bir yerde konuşuyor, diyor ki 'Ben 82 anayasasına o zaman genç bir bürokrattım 'hayır' dedim'. 'Hayır' demiş ama 35 yıl geçmiş hala orada. Sen neye 'hayır' dedin arkadaş, sen darbe anayasasına 'hayır' dedin. Biz de darbe anayasasını değiştiriyoruz, senin 'hayır' dediğin anayasayı değiştiriyoruz. O halde sana düşen 'hayır' demek değil. İşte senin dediğini yapıyoruz, değiştiriyoruz, sana yakışan 'evet' demektir, evet."