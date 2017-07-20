'Hiç kimse Türkiye'nin Kıbrıs'ta seyirci olmasını beklememeli'

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı" vesilesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya mesaj gönderdi.

Erdoğan mesajına, "Kıbrıs Türk'ünün mevcudiyetine kasteden teşebbüsü akim bırakan Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümünde, Zat-ı Devletlerinin ve tüm Kıbrıs Türk halkının Barış ve Özgürlük Bayramını, şahsım ve milletim adına en kalbi dileklerimle tebrik ediyorum." ifadesiyle başladı.

Kıbrıs Türk'ünün adada barışa ve çözüme olan bağlılığını her vesileyle kanıtladığını, maruz bırakıldığı haksız ve gayrimeşru kısıtlamalara rağmen demokratik değerleri, dayanışma bilinci ve kararlılığıyla her nevi badirenin üstesinden gelebilecek güce, azim ve iradeye sahip olduğunu ortaya koyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajına şöyle devam etti:

"Bunun son örneğine, Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüme yönelik olarak BM Genel Sekreteri'nin iyi niyet misyonu çerçevesinde, Ada'daki iki taraf arasında, her iki tarafın siyasi eşitliğine dayalı yeni bir ortaklık devleti tesis etmeye matuf müzakere sürecinde bir kez daha şahit olunmuştur. Bu dönemde sergilediğiniz iyi niyetli ve samimi tutumunuza Rum tarafı, uzlaşmaz duruşuyla mukabele etmiştir.

İsviçre, Crans-Montana'da yeniden toplanan Kıbrıs Konferansı, maalesef bu nedenle sonuçsuz kalmış, müzakere sürecinde bir çözüme ulaşılamamıştır. Artık hiç kimse, Türkiye'nin, Kıbrıs Türk halkının ilanihaye çözümsüzlüğün mağduru olarak kalmasına, hiçbir hukuki temeli bulunmayan kısıtlamalara maruz bırakılmasına seyirci olmasını beklememelidir."

"Barış, özgürlük ve istikrar ortamının teminatı olacak"

Erdoğan, Türkiye'nin, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da her zaman Kıbrıs Türk'ünün yanında olmaya devam edeceğini belirterek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni desteklemeyi sürdürecek, gerek Kıbrıs Adası'nda gerek Doğu Akdeniz'de barış, özgürlük ve istikrar ortamının teminatı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kıbrıs Türk'ünün geleceğine aydınlık katan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine kendisini temsilen Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın katıldığına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şahsım ve Büyük Türk milleti adına Kıbrıs Türk halkının Barış ve Özgürlük Bayramı'nı gönülden kutluyor, kurtuluş mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyor, Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin refah, esenlik ve mutluluğunun devamı için en iyi dileklerimi yineliyorum."