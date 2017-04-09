AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisince İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen "İzmir Buluşması"nda vatandaşlara seslendi.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "(Evet) diyenler ne kadar bu ülkenin onurlu evladıysa 'hayır' diyenler de o kadar onurludur. Onlar da bu memleketin evladıdır. Biz memleketimizi, vatandaşlarımızı 'evet'çiler diye ayırmadık, asla ayırmayız. Açık ve net şekilde şunu söylüyoruz; hiç kimse 'evet' diyenleri 'hayır' diyenleri ayrıştıramaz." dedi.

"İzmir bu edepsiz dili asla kabul etmez"

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un açıklamalarına ilişkin "Hiç kimse bu ülkenin evlatlarını 'evet' dediler diye denize dökme densizliğinde, terbiyesizliğinde bulunamaz, tehdit edemez." diyen Başbakan Yıldırım, "Bu dil ayrıştırıcı bir dildir, bu dil bölücü bir dildir, bu kutuplaştırıcı bir dildir. Siyasetin dili bu olamaz. İzmir bu edepsiz dili asla kabul etmez." diye konuştu. AA