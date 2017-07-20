'Heyet Rum tarafının samimiyetsizliğini açığa çıkardı'

Başbakan Binali Yıldırım, "İsviçre'deki son Kıbrıs Konferansı'nda KKTC heyeti ve Türk Dışişleri Bakanlığı başkanlığındaki heyet, güzel bir çalışma ortaya koydu. Heyet, Kıbrıs Rum tarafının çözüm konusundaki samimiyetsizliğini, büyük bir sabırla ve kararlılıkla görüşmeleri devam ettirerek açığa çıkardı." dedi.

Yıldırım, KKTC Başbakanlık Binası'nda KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün ile bir araya geldi. Başbakan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iyi dilek ve selamlarını Kıbrıs Türk halkına iletti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümünü Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmak, ana vatan ve yavru vatan dayanışmasını bir kez daha ortaya koymak için Lefkoşa'da olduklarını ifade eden Yıldırım, "İsviçre'deki son Kıbrıs Konferansı'nda KKTC heyeti ve Türk Dışişleri Bakanlığı başkanlığındaki heyeti güzel bir çalışma ortaya koydu. Heyet, Kıbrıs Rum tarafının çözüm konusundaki samimiyetsizliğini, büyük bir sabırla ve kararlılıkla görüşmeleri devam ettirerek açığa çıkardı." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, bundan sonra da beraber, dayanışma içinde Kıbrıs Türk halkının refahını artıracaklarını, ekonomisi, tarımı, ekonomisi ve turizmiyle KKTC'yi güçlendireceklerini, Kıbrıs'ın haklı davasının dünyanın her tarafında daha iyi anlaşılabilmesi için yoğun bir çaba içine gireceklerini dile getirdi.

KKTC Başbakanı Özgürgün de Yıldırım'ın, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümünde, o günlerin önemini vurgulamak üzere KKTC'de olmasının çok önemli ve değerli olduğunu ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin adaya getirdiği barış ve huzurun 43 yıldır devam ettiğini vurgulayan Özgürgün, şunları kaydetti:

"Sayın Başbakan, çözümün parametreleri yıllardır belli olmasına rağmen çok kısa süre önce bu parametrelerle bir çözüme ulaşılamayacağının artık net olarak anlaşıldığı bir döneme rast geliyor ziyaretiniz. Bu açıdan da anlamlı bir ziyaret. Biz Kıbrıs Türk tarafı ve ana vatan Türkiye her zaman Kıbrıs'ta bir anlaşmayı savunan tarafız ama Rum tarafı defaten anlaşmayı reddetmiştir ve son olarak da Kıbrıs Konferanslarını heba etmiştir. Biz bu aşamada artık bu parametrelerle masaya dönülmesinin zaman kaybından başka bir sonuç doğurmayacağını net olarak biliyoruz.

Kıbrıs Türk halkı iyi komşuluk ilişkileri içinde Rum halkı ile dostane şekilde yaşamayı istemektedir ama eşitliğini, özgürlüğünü ve bilhassa ana vatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantisini olmazsa olmaz kalın kırmızı çizgilerle çizmiştir. Bunun dışında da bir anlaşma mümkün değildir. Sıfır garanti, sıfır asker söylemleriyle Rum tarafı açıkçası bir yere varılamayacağını artık net olarak anlamalı, bilmelidir. Adanın Yunanistan'a bağlanamayacağını, Enosis'in artık gerçekten mümkün olamayacağını da anlamalıdır. Bunlar anlaşıldığı zaman Kıbrıs Türk tarafı ve ana vatan Türkiye, her zaman bu şekilde bir anlaşmanın olabileceğini söylemişlerdir. Bundan sonra da söylemeye devam edeceğiz."

Özgürgün'ün ardından tekrar söz alan Başbakan Yıldırım, gülerek "Evet teşekkür ederiz. Özet, sıfıra sıfır, elde var sıfır." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Lefkoşa'da temaslarını sürdüren Yıldırım, KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün ile görüşmesinin ardından Boğaz Şehitliği'ne gitti.

Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti adına hazırlanan çelengi şehitliğe bıraktı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Başbakan Yıldırım, şehitlik özel defterine şunları yazdı:

"Büyük Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkünün varlık, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi uğruna 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nda canlarınızı çekinmeden vererek mukaddes şehadet mertebesine eriştiniz. Eşsiz kahramanlıklarınız, şanlı tarihimizdeki müstesna yerini her zaman muhafaza edecektir. Yeni nesiller sizleri daima rahmet, minnet ve şükranla hatırlayacaktır. 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümünü idrak ettiğimiz bugün aziz hatıralarınızın önünde bir kez daha şükran ve saygıyla eğiliyoruz."

Şehitler için dua okunmasının ardından Başbakan Yıldırım, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.