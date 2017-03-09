  • 09 MART 2017, PERŞEMBE

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'Hesap verebilir bir cumhurbaşkanı sistemi oluşturuyoruz'

Bakan Elvan, "Yeni cumhurbaşkanlığı sistemiyle, cumhurbaşkanının TBMM tarafından denetlenmesini sağlıyoruz. Hesap verebilir bir cumhurbaşkanı sistemi oluşturuyoruz" dedi.

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Hesap verebilir bir cumhurbaşkanı sistemi oluşturuyoruz

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'deki programı kapsamında katıldığı AK Parti Toroslar İlçe Başkanlığı hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'de geçmişte siyasi ve ekonomik krizler yaşandığını belirtti.

Elvan, anayasa değişikliğinin neler getirdiğini anlatmak için yola çıktıklarına işaret ederek, şunları söyledi:

"Anayasa değişikliği vesayeti tamamen ortadan kaldıran, demokrasimizi, milletin Meclisini, yürütmeyi daha da güçlendiren, yargıyı yine güçlü kılan bir yapıyı arz ediyor. Değişikliği, milletin sesinin, bundan sonraki süreçte Türkiye'de tek ses olacağını söylemek için gerçekleştiriyoruz. Bu anayasa değişikliğinde milletimiz 'evet' diyerek aslında kendisine oy verecek. Çünkü biz bu anayasa değişikliğiyle milletimizin siyaset alanını genişletiyoruz, milletimizin üzerindeki vesayeti tamamen ortadan kaldırıyoruz."

Sisteme yönelik "Tek adam" eleştirileri olduğunu kaydeden Elvan, "Tek adam sistemi yaratmaya çalıştığımızı söylüyorlar. Yalanın kuyruklusu. Tam tersine, bu anayasa değişikliği tek adamlığı ortadan kaldıran, bilakis demokrasiye, yasamaya, yürütmeye daha da güç veren bir yapı. Siyaset alanını halkımız için daha da genişleten bir değişiklik." dedi.

Elvan, cumhurbaşkanlığını hesap verebilir bir yapıya sokmayı hedeflediklerini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı yargıya hesap verebilecek. Neyle? Bu yapmış olduğumuz anayasa değişikliğiyle. TBMM, şu anda sorumluluğu yok ama yeni dönemde, yeni anayasayla cumhurbaşkanını denetleyebilecek, Yüce Divan'a sevk edebilecek, bakanları da aynı şekilde denetleyebilecek. Demokrasimizi daha da güçlendiren bir yapı. Hani diyorlar ya tek adamlık, tek adam hesap vermez, denetlenmez, yargıya hele hele hiç hesap vermez ama biz yeni cumhurbaşkanlığı sistemiyle, cumhurbaşkanının TBMM tarafından denetlenmesini sağlıyoruz, yargı yolunu açıyoruz. Hesap verebilir bir cumhurbaşkanı sistemi oluşturuyoruz."

Değişiklikle, yasama ile yürütmenin birbirinden tamamen ayrılacağını bildiren Lütfi Elvan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlığı döneminde müsteşar atamak istedi, Sayın Sezer Cumhurbaşkanı iken 'Hayır olmaz' dedi. Sayın Erdoğan, müsteşar dahi atayamadı. Artık bunları hiçbir şekilde yaşayamayacağız. Tıkır tıkır sistem işleyecek, hiçbir tıkanıklığa meydan verilmeyecek. Türkiye büyüyecek, güçlenecek, hükümetimiz de takır takır yatırımlarını gerçekleştirecek." ifadesini kullandı.  AA

Etiketler: Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin, anayasa değişikliği
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