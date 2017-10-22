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Buradasınız : » » 'Hero' tişörtlü sanığın 5 yıla kadar hapsi istendi

'Hero' tişörtlü sanığın 5 yıla kadar hapsi istendi

Darbe girişimi davasının görüldüğü duruşma salonuna "Hero" yazılı tişörtle girmek isterken yakalanan Emirhan Baysal hakkında 5 yıla kadar hapis istendi.

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Hero tişörtlü sanığın 5 yıla kadar hapsi istendi

Polatlı darbe girişimi davasının görüldüğü Sincan Cezaevi'ndeki duruşma salonuna "Hero" yazılı tişörtle girmek isterken gözaltına alınan sanık yakını Emirhan Baysal hakkında tamamlanan iddianame, Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Cumhuriyet Savcısı Mahmut Arslan tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Baysal'ın Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) propagandasını yaptığına dikkati çekilerek, 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimine ilişkin 13 Temmuz'da Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Gökhan Güçlü'nün üzerinde İngilizce "Hero (kahraman)" yazan tişörtle girdiği hatırlatıldı.

Sanık Güçlü'nün duruşmadan çıkarıldığı belirtilen iddianamede, bu olayın yazılı ve görsel basında geniş yer bulduğu, üzerinde "Hero" yazılan tişörtün terör örgütü FETÖ mensuplarınca propaganda aracı olarak kullanılmaya başlandığı ifade edildi.

Anlamını bilmediğini iddia etti

İddianamede ifadesine yer verilen Baysal, Polatlı davasında yargılanan amcası eski astsubay Halil İbrahim Baysal'ın duruşmasını izlemek için mahkemeye geldiğini, bir mağazadan satın aldığı tişörtün üstündeki yazının ise ne anlama geldiğini bilmediğini iddia etti.

Baysal, söz konusu tişörtü, Muğla'da yaşanan "Hero olayı"ndan önce aldığını, gözaltına alındığı güne kadar birçok kez giydiğini öne sürdü.

Sanık Baysal hakkında yapılan tahkikat sonucunda "Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte FETÖ/PDY'nin propagandasını yaptığı" tespitine yer verilen iddianamede, Baysal'ın, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2. maddesince 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İlk duruşma, Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesince 7 Şubat 2018'de görülecek. 

Kaynak: AA

Etiketler: darbe girişimi, hero, hapis
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