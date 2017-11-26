'Herhangi bir terör tehdidine asla müsamaha göstermeyeceğiz'

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da düzenlenen ve açılışını Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman bin Abdülaziz'in yaptığı toplantıda konuştu.

Terör örgütlerinin bir kısmının İslam’ın adını kullanarak, masum insanları öldürdüğüne dikkati çeken Canikli, Mısır’da cuma günü gerçekleşen saldırıya değindi.

Bakan Canikli, Cuma namazı kılan masum Müslümanlara saldırmanın hiçbir hakiki Müslümanın tahayyül edemeyeceği büyük bir günah olduğunu, saldırıyı düzenleyen katillerin hiçbir şekilde İslamiyet’i temsil etmediğini vurguladı.

Terör örgütlerinin, İslam alemi içeresindeki ayrılıkları suistimal ettiklerini de söyleyen Canikli, dayanışma içinde hareket etmenin önemini vurgulayarak, “Teröristleri mazeret ve bahanelerinden mahrum bırakmanın tek yolu birlik olmaktır." dedi.

“İslam alemindeki gerilimler süratle ele alınmalıdır”

Milli Savunma Bakanı Canikli, İslam alemindeki gerilimlerin teröristlerin elini güçlendirdiğinin altını çizerek şunları söyledi;

"Hoşgörü, Körfez bölgesinde ve Ortadoğu'da istikrarın tesisinde kilit role sahiptir. Körfez bölgesindeki meseleler, Körfez İşbirliği Konseyi vasıtası da dahil olmak üzere, en iyi şekilde Körfez ülkelerinin kendileri tarafından ele alınabilir. Bu İslami dayanışma ruhu, İslam aleminin her tarafında hakim kılınmalıdır."

"Başkalarının bizler adına terörle mücadele etmesini bekleyemeyiz"

Terörizmi yaratan temel nedenlerin üzerine gitmenin tek başına yeterli olmadığını, terörizme hep birlikte etkili biçimde karşı konulması gerektiğini ifade eden Bakan Canikli, "Başkalarının bizler adına terörle mücadele etmesini bekleyemez ve bunun için başkalarının yardımını arayamayız." diye konuştu.

Aralık 2015'teki terörle mücadele ortak bildirisine dikkat çeken Canikli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazı ülkelerin FETÖ bağlamındaki ön yargılı ve tereddütlü yaklaşımları ise bu ilkenin küresel çapta uygulanmadığını kanıtlar niteliktedir. DEAŞ’la mücadelenin bir başka terör örgütü olan PKK/PYD/YPG ile ortaklık kurarak sürdürülmesi yanlıştır."

Bakan Canikli, ayrıca bu durumun Suriye’nin geleceğini tehlikeye soktuğunu, bölgesel güvenlik ve istikrarı da tehdit ettiğinin altını çizdi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, son olarak “Biz, herhangi bir terör tehdidine asla müsamaha göstermeyeceğiz ve PKK/PYD/YPG’ye karşı gerekli tüm tedbirleri tereddütsüz biçimde almaya devam edeceğiz. Bu mücadelemizde tüm dostlarımızdan çekincesiz destek bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA