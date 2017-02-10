'Her zaman özgürlüklerden yana olduk'

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıç, "Biz hiçbir zaman ikna odaları kuranlar olmadık, hiçbir zaman da bunu yapmayacağız. Biz her zaman özgürlüklerden, demokrasiden yana olduk." dedi.

"Her konuda gencimize güveniyoruz"

Seçilme yaşının 18'e indirilmesi çalışmasını da değerlendiren Kılıç, "Gençler, 'evet bizim de burada hakkımız var' diyor. Bu hak illa her zaman kullanılacak diye bir şey yok. Bu hakkın demokrasi çerçevesinde sizde olması dahi size bir güç verir. Dünya üzerinde 57 ülkede seçilme yaşı 18, Türkiye'de neden olmasın. Biz gencimize mi güvenmeyeceğiz. Her konuda gencimize güveniyoruz."ifadelerini kullandı.

Futbolda şiddet olayları

Kılıç, futbolda şiddet konusunda, camialarının, delegelerinin oylarını alıp kulüp yöneticisi olmuş kişilerin de sorumlulukları olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

'Ben seçimle geldim, istediğim futbolcuyu, teknik direktörü alma hakkım var' diyebilirsiniz ama bunun da size yüklediği bir sorumluluk var. Maç bitmiş öyle veya böyle, kazanmış ya da kaybetmiş olabilirsiniz. O an yoğun bir duygu içindesiniz. Bir açıklama yapmayın, demeç vermeyin, şöyle bir sakinleşin, üstünden biraz zaman geçmesini bekleyin. Bir açıklama yapacağınız zaman sakin olun."

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olayların incelendiğini belirten Kılıç, "Soyunma odasına giden koridorlarda olduğu hem iddia edildi hem de bazı tespitlerle ortaya çıktı. Bunu asla kabul etmiyoruz. Bakanlığımızın müfettişleri bu konuyla görevlendirilmiş durumda." dedi.

"Kulüpler 'taraftar niye gelmiyor?' demeli"

Kılıç, "Spor kulüplerinin başarılı olmasının altındaki en büyük unsur, şehirdir. Örnek verdiğimiz yabancı takımlarda, o şehirde yaşayanlar takımlarının maçlarına gidiyor ve destek veriyorlar. Bizde ise geçmişten şöyle bir şeye alışılmış; 'stada giderim ama bilet parası vermem." Böyle bir şey yok. Bilet alır, destek verirsiniz takımınıza... Şimdi 'fiyatlar yüksek.' diyecekler ama düşük olanları da görüyoruz. 30 binlik statta 2 bin kişi maça geliyorsa, o zaman kusura bakmayın siz de kulüp olarak, 'bu taraftarlar neden gelmiyor?' diyerek, bu konuda çalışmanız lazım." açıklamasında bulundu.