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Buradasınız : » » 'Her türlü ayrımcılığa, ırkçılığa karşı dimdik durduk'

'Her türlü ayrımcılığa, ırkçılığa karşı dimdik durduk'

Başbakan Binali Yıldırım, Romanlar Buluşması'nda konuşma yaptı.

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Her türlü ayrımcılığa, ırkçılığa karşı dimdik durduk

Başbakan Binali Yıldırım, Romanlar Buluşması'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin her kesiminden insanın ayrımcılığa tabi tutulduğu, ötekileştirildiği, dışlandığı zamanlar oldu. Bu ülkenin insani zenginliklerinin farkında olmayanlar çok yanlış yaptı. AK Parti her türlü ayrımcılığa, her türlü ırkçılığa karşı dimdik durdu ve bugünlere geldi. Romanlar 80 milyon vatandaşın her biri gibi bu ülkenin, Türkiye'nin birinci sınıf vatandaşıdır. Elbette farklılığımız olacak. Her birimizin göz rengi farklı, saç rengi farklı, ten rengi farklı olabilir ama unutmayalım, gözlerimizden düşen yaşların rengi hep aynıdır. Üzüntüde beraberiz, sevinçte de beraberiz, gelecekte de beraberiz, zor günlerde de, güzel günlerde de beraberiz." dedi.

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım, izmir, Hollanda, dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, açıklama
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