''Her şey kalple başlar, Her müminin kalbi bir Kabe'dir ''

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, "Her şey kalple başlar. Her müminin kalbi bir camidir, bir mabettir. Her müminin kalbi bir Kabe'dir." dedi.