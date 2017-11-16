'Her platformda var olduğumuzu buradan ilan ediyoruz'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, , İklim Değişikliği 23.Taraflar Konferansı'na (COP23) katılmak için gittiği Almanya’nın Bonn kentinde Türkiye Sergi ve Sanat Alanı’nın açılışını da yaptı.

Türkiye’den gelen heyetle açılışı yapan Özhaseki, yaptığı konuşmada, Türkiye’nin temsil edildiği pavilyonu açmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Bakan Özhaseki, "Uluslararası toplantılarda çevre konusunda yaptığımız çalışmaları, hassasiyetimizi anlatabilmek, ülkemizi tanıtabilmek adına açılan bu büroların ne kadar kıymetli olduğunun farkındayız." dedi.

Özhaseki, konferansta Türkiye adına çıkacak kararlarda etkili olmaya çalışacaklarını ifade etti. Türkiye’nin her platformda ve dünyanın her yerinde var olduğunu, haklı birtakım konuları da bu konferansta dile getireceklerini söyledi.

AA

