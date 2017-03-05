Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Hep beraber ülkemizi ilerilere taşıyacağız." dedi.

Arslan, 16 Nisan'da halkoyuna sunulacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin, "Ayağımızdaki prangaları kırmanın yolu önce bürokratik oligarşiden kurtulmak. Bundan siz de çekiyorsunuz biz de çekiyoruz." dedi.

Arslan, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, ticaret ve ekonominin olmazsa olmazı ulaşım için sağlıklı altyapı kurmanın önemine işaret etti.

Türkiye’nin ulaşım altyapısının 14 yıldır çok mesafe katettiğini ve daha gidecek yolu bulunduğunu aktaran Arslan, bu coğrafyada taşımacılık pastasından Türkiye’ye düşen payın alınabilmesi için uluslararası taşıma koridorlarını tamamlayıcı çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Arslan, “Bölünmüş yolları, köprüleri, tünelleri yaparken bu büyük fotoğrafı göz ardı etmiyoruz. Doğudan batıya, kuzeyden güneye koridorları tamamlıyoruz. Bunları yaparken de elbette insanımızın sosyal hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz.” dedi.

Ahmet Arslan, taşımacılık sektörünün Türkiye’nin büyümesinin, gelişmesinin, 2023 yılında 500 milyar dolarlık ihracat hedefini yakalamasının olmazsa olmazı olduğunu vurguladı.

Altyapı ile birlikte sağlıklı bir ticari yapının da kurulmasına önem verdiklerini anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Ticaretinizi güçlü tutarken, altyapınızı iyileştirirken, eğer gümrük kapılarınızda işleri, işlemleri kolaylaştırmıyorsanız yine bir ayak topal kalır. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’ye gerçekten teşekkür ediyoruz. Bürokrat arkadaşlarımız, Lojistik Koordinasyon Kurulunun önüne koyduğu lojistik master çalışmasıyla sektörün bütün taraflarını bir araya getiriyor ve hedeflere yürümek için almamız gereken yolları belirliyor. Yine Sayın Başbakanımıza teşekkür ediyoruz. Ben şahidim; özellikle kapılardaki ulaştırma birimleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının işlemlerinin tek pencereden yapılmasını konuştuğumuzda herkes olmaz diyordu. O zaman olağanüstü bir inatçılık vardı. O inadı kırıp işlemleri kolaylaştırdık. İyi ki kolaylaştırdık, iyi ki bugüne geldik."

"Bürokrat takoz oluyor"

Ahmet Arslan, bu alanda daha hızlı ama sağlıklı bir şekilde yürümek gerektiğini ifade ederek, "Ayağımızdaki prangaları kırmanın yolu önce bürokratik oligarşiden kurtulmak. Bundan siz de çekiyorsunuz biz de çekiyoruz. Siyasetçi olarak sahaya çıkıyorsunuz, bir söz veriyorsunuz. Seçilip geliyorsunuz. Bürokratik oligarşi orada devreye giriyor. Diyor ki ‘Senin verdiğin söz ve hedef beni bağlamaz. Çünkü ben seninle aynı şeyi düşünmüyorum.’ İyi de vatandaş benden hesap soracak. ‘Verdiğim sözün gereği olan hükümet programını uygulamak için gecemizi gündüzümüze katmamız lazım.’ diyoruz. Bürokrat beğenmediği için takoz oluyor. Önce bundan kurutulacağız ki sağlıklı bir yol çizelim.” değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım’ın “Hedefiniz belli değilse yol sizi istediği yere götürür. Hedefiniz belli ise yol sizi hedefe götürür.” sözlerini aktaran Arslan, şöyle devam etti:

"Bizim hedefimiz belli. 14 yılda katettiğimiz mesafe çok başarılı. Sektör 3-4 misli büyüdü. Ancak bizim 2023 hedeflerini bugün yakalamış, sonrasını konuşuyor olmamız lazımdı. Onun için bu değişiklik neyi getiriyor? Hazirunun beklentilerin uygun söyleyeyim. Evet, altyapıyı yapacağız, taşımacılıktan artık lojistiğe geçeceğiz. Lojistiği de sadece taşıma olarak görmeyeceğiz; gümrük, ekonomi, tarım, çevre, uluslararası ticaret konuları birbirinin tamamlayıcısı. Yurt dışındaki büyükelçilerimizi de erişmez adamlar olmaktan çıkarıp sizin işinizi kolaylaştırmak için orada olduklarını bilecek seviyeye getirmek de bunu bir parçası. Millet lojistiği sadece kamyonun, tırın bir malı bir yerden bir yere götürmesi gibi görüyor. Halbuki öyle değil. Büyükelçinin tavrı dahi lojistiğin bir parçası. İşte biz istiyoruz ki lojistik nasıl her şeyin bir arada değerlendirildiği, düşünüldüğü ve hedefin ortak bir nokta olduğu bir anlayış ise bizim yönetim anlayışında da hedefimizin tek olması lazım. Herkesin o hedefe yürümek için gecesini gündüzüne katması lazım. Cumhurbaşkanı gecesini gündüzüne katsın. Başbakan gecesini gündüzüne katsın. Birileri katsın. Ama birileri de tam tersine onlara engel olmaya çalışsın. Bizim istediğimiz bu değil.

"Hep beraber ülkemizi ilerilere taşıyacağız"

Taşımacılığın kolaylaştırılması, uluslararası anlaşmaların yapılması adına ciddi bir mücadele verdiklerini ifade eden Arslan, “Hükümet olarak sayın Cumhurbaşkanımızdan örnek alarak ekip arkadaşlarımızla ‘Siz varsanız, siz güçlüyseniz bizim varlık sebebimiz devam eder; millet bizim var olmamıza destek olur bize bu yolda yürüyün der.’ düşüncesindeyiz. Hep beraber ülkemizi ilerilere taşıyacağız.” dedi.

Arslan, Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi Köprülerinin de, 18 Mart’ta temeli atılacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün de bölgeler arası taşımacılığı kolaylaştırmak ve Türkiye’nin dünya taşımacılığından daha fazla pay almasını sağlamak adına yapıldığını söyledi.

Sadece doğu-batı değil kuzey-güney aksı için planladıkları ulaşım koridorlarını da etap etap tamamladıklarını aktaran Arslan, “Nakliyeciliğin sadece karayolu değil demiryolu, denizyolu havayolu sektörü ile birlikte düşünülmesi gerektiğini de göz ardı etmeden taşımalar arası entegrasyon planlamaları yapıyoruz.” dedi.

Arslan, “Çandarlı Limanı’nda özellikle konteyner taşımacılığından kaynaklı bir daralma var. Onu daha farklı türlere de hizmet edebilecek şekilde projeyi revize edip 'yap-işlet-devret'e çıkıyoruz. Filyos Limanı’nın da inşaatına başladık. Biter bitmez onun da üst yapısını 'yap-işlet-devret'e çıkacağız.” ifadelerini kullandı.

Arslan, ülkelerle ticareti kolaylaştırma işlemleri yaparken yeni pazarlar oluşturmak için de çalıştıklarını anlattı. AA