Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da düzenlenen Bilgi Güvenliği Konferansı'nda konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satırbaşları şöyle;

"Hükümet olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, en temel hedefimiz siber güvenliği milli güvenliğe entegre etmek. Bunun yolu da tehdit unsurlarını saldırı yapılmadan önce karşılamak ve bertaraf etmek. Bu yönde adımlar atıldı. Saldırıya karşı savunma yönünde önemli bir kapasite oluşturduk."

"Ülkemizin geleceğe yönelik uzman ihtiyacını, bu konudaki açığımızı artık koşar adımlarla giderek tamamlamak zorundayız." diyen Yıldırım, "Siber suçlarla daha etkin mücadele için büyük veri analiz altyapısı oluşturmaya da karar verdik. Önümüzde uzun bir yol, yapılacak çok ama çok işimiz var." ifadesini kullandı.

"Kendi aklımızın içinde olduğu ürünlere daha çok para ve zaman ayırmamız gerekiyor"

Teknoljide yerli üretime daha çok önem verileceğini belirten Yıldırım, "Başkasının aklı ile yapılmış ürünlere bel bağlamak ileride bizi yalnız bırakabilir, çaresiz bırakabilir. O halde kendi aklımızın içinde olduğu ürünlere daha çok zaman daha çok para ayırmamız lazım. Teknolojide yerli ürün noktasında demek ki daha çok gayret edeceğiz." dedi.

Kaynak: TRTHABER

