'Hedefimiz enflasyonu tek haneli orana düşürmek'

Başbakan Yıldırım, cuma namazı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dünkü Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında 5 milyar dolar tutarında 22 projeyi karara bağladık. Burada tabii hava savunma sistemi var, tank modernizasyonu var, elektronik koruma sistemleri var, gemiler var. İçişleri Bakanlığımızın, jandarmanın ihtiyaçları var, toplam 22 proje. Bütün bunlarda karar alındı ama önemli tarafı şu, projelerde yerlilik oranı oldukça yüksek." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım ayrıca, "Enflasyon bir sonuç. Şu anda, bugün açıklanan enflasyon oranı yüzde 11,9. Bu, bizim beklediğimizin üzerinde bir sonuç. Hedefimiz Orta Vadeli Planda'da belirttiğimiz gibi önümüzdeki yıldan itibaren bunu tek haneli orana düşürmek." değerlendirmesinde bulundu.