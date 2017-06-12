Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "İstanbul'da şu anda bin 114 aile sağlığı merkezimiz var. 4 bin 368 de aile hekimliği birimimiz var. Bu hesaba göre 3 bin 300 kişiye bir aile hekimimiz düşüyor. Hedefimiz 2 bin kişiye bir aile hekiminin düşmesi." dedi.

Bakan Akdağ, "İstanbul Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı"nın kapanışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Sağlıkta Dönüşüm Programı"nın 2. dönemi kapsamında 8. toplantıyı gerçekleştirdiklerini söyleyen Akdağ, saha koordinatörlerinin hazırladığı raporlar sonrası bu tarz toplantılar düzenleyerek yol haritası belirlediklerini anlattı.

Akdağ, Sağlıkta Dönüşümün 2. dönemi ile ilgili olarak İstanbul'da ne tür bir çalışma yapabileceklerini konuştuklarını aktararak, "Bir megapol olmasından dolayı İstanbul'u farklı değerlendiriyoruz. İstanbul'un çözümleri, İstanbul'a has olması, tabii ki genel prensipler çerçevesinde... İstanbul, özel bazı muameleleri hak ettiği düşüncesindeyiz. Bu kapsamda Sağlıkta Dönüşümün ikinci döneminin stratejisi ve eylem planlarını hazırlarken İstanbul'a ayrı bir pozisyon oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Temel sağlık hizmetleri açısından İstanbul'da belediyelerin genelde işlerini iyi yaptığını söyleyen Bakan Akdağ, şöyle konuştu:

"İstanbul'un temiz içme suyu gibi bir problemi yok. İstanbul'da kayda değer bir hava kirliliği de yok. İkincisi; birinci basamak sağlık hizmetleri dediğimiz aile sağlığı merkezlerimizdir. 2005'te başlattığımız bu uygulamaları 2010'da tüm Türkiye'de hayata geçirmiştik. İstanbul'da şu anda bin 114 aile sağlığı merkezimiz var. 4 bin 368 de aile hekimliği birimimiz var. Bu hesaba göre 3 bin 300 kişiye bir aile hekimimiz düşüyor. Hedefimiz 2 bin kişiye bir aile hekiminin düşmesi. Bu da yeni aile sağlığı merkezlerin yapımını veya mevcut olanların büyütülmesini gerektiriyor. Önümüzdeki yıllarda ciddi oranda bunu gerçekleştirmiş olacağız. İstanbul'da acil vakalara müdahalede daha hızlı olmak istiyoruz. Hareketli ekiplerin sayısını arttıracağız. Tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da telemetri dediğimiz sistemi geliştiriyoruz ambulanslarımızda. Yer tanıma açısından yeni elektronik sistemler geliştiriyoruz. Nakil açısından da çok özel yazılımlar yapıyoruz."

Akdağ, "Sağlıklı Yaşam Merkezleri" geliştirdiklerini belirterek, "İstanbul'da 27 sağlıklı yaşam merkezimiz var, bu sayıyı 60'a çıkaracağız. İçinde aile hekimleriyle, diyetisyenleriyle, psikologlarıyla, fizyoterapistleriyle, beden eğitimi öğretmenleriyle, özel eğitim almış hemşireleriyle ve buna benzer karakterde personellerle donatılmış olacak." dedi.

Kapalı mekanda sigara içme yasağı

Sağlık Bakanı Akdağ, kapalı mekanlarda sigara içme yasağı konusuna da değinerek, yasağa uymayanlara çok ciddi yaptırımların uygulandığını söyledi.

Kapalı mekanlarda sigara içilmesi hususunda asla müsamahaları olmadığını vurgulayan Akdağ, şunları kaydetti:

"Bütün kapalı mekan sahiplerine ifade ediyoruz; kapanabilir-açılabilir alanlar, kapalı alan hükmündedir. Kapanabilir bir alansa kapalı mekan hükmündedir. Çok ağır cezaları var. Müessesenin büyüklüğüne göre 5-10 bin lira cezaları var. Tekrarlanırsa bu cezalar ikiye katlanıyor, daha sonra ise bir aya varan kapama cezaları verebiliyoruz. Dünyaya bu işi öğretmiş olan bir ülke olarak bu meselenin geriye gitmesine müsaade edemeyiz. Sigara içme oranları 2008'den 2012'ye kadar yüzde 32'lerden 27'lere düşmüştür. 2012-2014 arasında maalesef tekrar artış göstermiş, yüzde 32'lere çıkmıştır. 2016 rakamları biraz yüz güldürücü, tekrar yüzde 30,5'lara indik. Bunu daha aşağıya çekmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Sezaryen ameliyatıyla doğum

"Sezaryen doğum" ifadesini eleştiren Bakan Akdağ, bunun doğrusunun "sezaryen ameliyatıyla doğum" olduğunu belirtti.

Sezaryen ameliyatıyla doğum oranını düşürmek için çalıştıklarının altını çizen Akdağ, "Maalesef sezaryen ameliyatıyla çocukların doğma oranı İstanbul'da özel hastanelerde yüzde 70'lere doğru gitmektedir. Bunu aşağıya düşürmeye kararlıyız. Sezaryen ameliyatıyla doğum tabii bir yöntem değildir. Ancak anne ve bebeğim ihtiyacı duyması durumunda yapılabilir. 'Normal doğum mu yoksa sezaryen doğum mu?' istiyorsunuz diye bir soru sormak kanunsuz bir davranıştır. Gereksiz sezaryen ameliyatı yapan hastanelere ceza veriyoruz. Gereksiz sezaryen ameliyatı yapan uzmanı da eğitime alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Göçmen sağlığı merkezleri

Bakan Akdağ, İstanbul'da 27 göçmen sağlığı merkezi olduğunu ve bu merkezleri yeterli hale getirmek için çalışma yaptıklarını söyledi.

Bu merkezleri sayılarını arttırarak güçlendireceklerini kaydeden Akdağ, "Burada Suriyeli doktorlar ve sağlık çalışanları görev alacak. Onları bir eğitimden geçirdik. Sınavlar yapıyoruz. Genelde iyi eğitim aldıklarını gördük doğrusu. Bunların önemli bir kısmı karşı tarafta muhatap bulamadıkları için Türkiye'de denklik alamıyorlar ama ellerinde diplomaları var. Dolayısıyla Suriyelilere mahsus olmak üzere hizmet vermelerine müsaade edecek bir sistem geliştiriyoruz." diye konuştu.

Akdağ, ambulanslara yol verme kültürünün gelişmesinin biraz zaman alacağına işaret ederek, "fermuar biçimi" yol vermenin yaygınlaşması için kamu spotları, animasyonlar, okullarda eğitim ve çeşitli kampanyalar yapacaklarını sözlerine ekledi.

Bakan Akdağ, daha sonra basın mensuplarıyla iftar yaptı.