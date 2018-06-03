HDP'nin bazı adayları terör suçlarından mahkemelik

HDP'nin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Diyarbakır'dan gösterdiği milletvekili adaylarınının, terör soruşturmaları kapsamında haklarında açılan davalarda yargılanmaları devam eden ve fezleke hazırlananların yanı sıra hapis cezasına çarptırılan isimler olması dikkat çekti.

HDP'nin Diyarbakır aday listesinde, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK ana davasında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılan Musa Farisoğulları ile 3 ayrı suçtan 23 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması süren Milletvekili İmam Taşçıer, terör soruşturmaları kapsamında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle haklarında fezleke bulunan Garo Paylan ve Hişyar Özsoy da yer alıyor.

Partinin Diyarbakır'dan birinci sıra adayı eski Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan yargılanıyor.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK'ya karşı 3 yıl önceki operasyonda güvenlik güçlerine teslim olan ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında dava açılan Remziye Tosun da HDP'nin Diyarbakır'dan 4. sıra milletvekili adayı.

Taşçıer'in yargılaması sürüyor

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında HDP Diyarbakır Milletvekili ve aynı ilden aday gösterilen İmam Taşçıer'in (HDP Diyarbakır 3. sıra milletvekili adayı), 3 ayrı suçtan 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada yargılanmasına 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor.

Valilik tarafından 13 Eylül 2015'te Sur ilçesindeki terör olayları nedeniyle 15 mahallede halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağının uygulandığı dönemde Taşçıer, sokağa çıkma yasağı ve güvenlik güçlerinin operasyonlarını protesto etmek amacıyla terör örgütü PKK/KCK güdümünde yasa dışı yayın yapan basın-yayın organlarının çağrıları doğrultusunda ilçeye girmeye çalışmakla suçlanıyor.

Taşçıer, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak, ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından yargılanıyor.

Paylan ve Özsoy hakkında fezleke

Diyarbakır'dan aday gösterilen HDP'nin İstanbul Milletvekili Garo Paylan (HDP Diyarbakır 7. sıra milletvekili adayı) ve Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy (HDP Diyarbakır 5. sıra milletvekili adayı) hakkında ise terör soruşturmaları kapsamında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

HDP'nin Diyarbakır'dan birinci sıra adayı eski Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada yargılanması sürüyor.

İddianamede, Mızraklı'nın terör örgütü PKK'nın sözde yasama organı konumundaki Demokratik Toplum Kongresi'nde (DTK) daimi meclis üyesi ve sağlık komisyonu üyesi olarak faaliyet yürüttüğü, 2011-2014 yıllarında DTK içinde aktif olarak yer aldığı, iletişiminin dinlenmesi ve kayda alınması neticesinde DTK tarafından gerçekleştirilecek çalışmalara, toplantılara, eylem ve etkinliklere yapılan çağrılara uyarak katıldığı yer alıyor.

KCK davasında Farisoğulları'na 9 yıl hapis

HDP'nin Diyarbakır 9. sıra milletvekili adayı Musa Farisoğulları, yargılandığı terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK ana davasında geçen yıl Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kanun hükmünde kararname ile kapatılan dönemin Tutuklu Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu Başkanı ve HDP'nin Diyarbakır'dan 11. sıradaki milletvekili adayı Mehmet Temizyüz'e Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 10 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının daha önce uygulandığını gerekçe göstererek, Temizyüz'ün cezasını "alkollü içki servisi yapılan eğlence merkezlerine, barlara ve lokantalara girme yasağı" tedbirine çevirmişti.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan yargılanıyor

HDP'nin Diyarbakır'dan 4. sırada aday gösterdiği, Sur ilçesindeki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda güvenlik güçlerine teslim olan Remziye Tosun'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açılan davada yargılanması sürüyor.

Diyarbakır Valiliği tarafından 13 Eylül 2015'te Sur ilçesindeki terör olayları nedeniyle 15 mahallede halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağının uygulandığı dönemde güvenlik güçlerinin teröristlere "Teslim ol" çağrılarına uyarak Sur ilçesinden çıkan Tosun, olaylarla ilgili hakkında dava açılan 40 şüpheliden biri.

"Yaralı teröristlerin tedavisini yapmaktaydı"

Söz konusu davada tanık olarak dinlenen 8 kişi, fotoğraf teşhisinde bulunarak Tosun hakkında bilgi verdi.

Tanıklardan M.S.A, Sur ilçesinde "doktor" olarak teşhis ettiği kişi ile Tosun'un, yaralanan teröristlerin tedavilerini yaptığını öne sürdü.

Tosun'un, 4 ve 12 yaşlarındaki kızlarının da yanında olduğunu iddia eden M.S.A, "Çocuklarının yanında yaralanan teröristleri tedavi ediyordu." ifadesini kullandı.

Tanıklardan B.O. da ifadesinde Tosun hakkında şu bilgileri verdi:

"Tosun, kızlarıyla beraber hastane olarak kullanılan binaya geldi. Sağlık işlerinden anladığını ve teröristlerin tedavilerinde yardım edebileceğini söyledi. Yaralı teröristleri tedavi ederken bana yardımcı oldu. Bunun karşılığında Tosun'un yemek ve barınacak yer ihtiyacı karşılandı. Benimle aynı gün güvenlik güçlerine teslim olmuştur."

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda yaralandığını belirten M.Ç. ise "Tosun, terör örgütünün Sur ilçesinde hastane olarak kullandığı evde yaralı teröristlerin tedavisini yapmaktaydı. Yaralandığım sırada tedavim bu örgüt mensubu tarafından yapıldı." dedi.

Y.B, teröristlerin hastane olarak kullandıkları evde Tosun'un "sağlıkçı" olarak görev aldığını, yaralanan teröristlerin tedavisine yardım ederek, "hasta bakıcı" gibi tedavi sürecine katıldığını öne sürdü.

Teröristlere yemek hazırlamış

Tanık M.S.P. de Tosun'un Sur ilçesinde silahlı olarak faaliyet yürüten teröristlere ekmek ve yemek hazırlayarak yardım ettiğini gördüğünü öne sürdü.

İddianamede, Remziye Tosun hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, 20 sanık hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanıklar hakkında da 5 yıldan 110 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası isteniyor.

Diyarbakır'ın yanı sıra Türkiye genelindeki HDP listelerinde yer alan birçok adayın terör soruşturmaları kapsamında haklarında açılan davalar bulunurken bazılarının da yargılanmaları sürüyor.

Kaynak: AA