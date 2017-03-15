HDP'li Zeydan Diyarbakır'da yargılanacak

Terör soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra dava dosyası güvenlik gerekçesiyle Hakkari'den Diyarbakır'a gönderilen HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

Zeydan'ın Diyarbakır Adliyesine gönderilen dava dosyasının 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine karar verildi.

Milletvekili Zeydan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etmek", "suçu ve suçluyu övmek, "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma" suçlarından cezalandırılması isteniyor.

Sanık Zeydan, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 4 Kasım'da gözaltına alınmış, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine tutuklu sanık Zeydan hakkında açılan dava dosyası güvenlik gerekçesiyle Yargıtay 5. Ceza Dairesine gönderilmiş, davanın CMK'nın 19/2. maddesi uyarınca "kamu güvenliği" nedeniyle yargılama yapılmak üzere Diyarbakır Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesi kararlaştırılmıştı.