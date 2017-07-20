  • 20 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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HDP'li Zana'nın dosyası Karma Komisyona gönderildi

HDP Ağrı Milletvekili Zana'nın "devamsızlığı nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine" ilişkin dosyanın, Karma Komisyona gönderilmesine karar verildi.

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HDPli Zananın dosyası Karma Komisyona gönderildi

TBMM Başkanlık Divanı, milletvekili yemini etmediği için Meclis çalışmalarına katılamayan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın "devamsızlığı nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine" ilişkin dosyanın, Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyona sevkine karar verdi.

Başkanlık Divanı, TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplandı.

Divanın en önemli gündem maddesi, milletvekili yemini etmediği için yasama çalışmalarına katılamayan Zana'nın devamsızlık dosyası oldu.

Toplantıda, "Anayasa'nın 81. maddesine uygun biçimde ant içmeden aralıksız olarak Genel Kurulun 212 birleşimine katılmayan" Leyla Zana'nın bu durumu görüşüldü. Zana'nın dosyasının, Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyona sevkine karar verildi.

Komisyon bünyesinde Leyla Zana'nın dosyasını görüşmek için Hazırlık Komisyonu kurulacak. Hazırlık Komisyonu, hazırlayacağı raporunu Karma Komisyona sunacak.

Karma Komisyonun, Zana'nın "devamsızlıktan milletvekilliğinin düşürülmesi" yönünde karar vermesi durumunda, dosya TBMM Genel Kurul gündemine gelecek ve nihai karar orada verilecek.

Genel Kurul da aynı yönde karar verirse, HDP'li Zana'nın milletvekilliği, üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla (276) düşürülecek.

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Mecliste devam eden inşaat çalışmaları ile sığınakta bugüne kadar yapılan düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

Bazı milletvekillerinin izin talepleri ise bu milletvekillerinin yasama faaliyetine katılımı dikkate alınarak kabul edildi.

Etiketler: Leyla Zana, hdpli vekiller, hdp
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