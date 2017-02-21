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HDP'li Yüksekdağ'ın milletvekilliği düşürüldü

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliği düşürüldü. HDP'li Yüksekdağ hakkındaki yargı kararı TBMM Genel Kurulu'nda okundu.

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HDPli Yüksekdağın milletvekilliği düşürüldü

HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Figen Yüksekdağ'ın, milletvekilliği düştü.

TBMM Genel Kurulunda, grup önerilerinin görüşmelerine geçilmeden önce Başbakanlık tezkeresi okundu.

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Başbakanlığın, Anayasanının 84. maddesine göre, Yüksekdağ'ın kesin hüküm giydiğine dair kesinleşen mahkeme kararı hakkında tezkeresini okuttu.

Başbakanlık tezkeresinde, Yüksekdağ'ın, terör örgütü propagandası yapmak suçundan cezalandırılmasına ilişkin 27 Kasım 2013 tarihli kararı, Yargıtayın 22 Eylül 2016'da onadığı anımsatıldı. Tezkerede, Anayasanın ilgili maddesi uyarınca, Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düşürülmesi için gereğinin yapılması talep edildi.

Bahçekapılı, Anayasanın 76. maddesi kapsamında milletvekili seçilmeye engel bir suça ilişkin olan ve Anayasanın 84. maddesi 2. fıkrası gereğince bilgiye sunulan kesinleşmiş mahkeme kararı okunduğu için, Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düştüğünü duyurdu.

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, bu kararın kendileri için yok hükmünde olduğunu savunarak, "Okunan kararın savcıları, hakimleri şu anda içeride. Teröristlerin arkasına sığınmış iktidarın kararı, yargı kararı olamaz." dedi.

HDP'li milletvekillerinin tepkisi üzerine, Bahçekapılı, grup başkanvekillerini toplantıya çağırarak birleşime ara verdi.

Anayasaya göre, milletvekili seçilmeye engel bir suça ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı TBMM Genel Kurulunda okunan üyenin milletvekilliği, oylamaya gerek kalmaksızın düşmüş oluyor.

Bu arada, HDP'nin Meclisteki sandalye sayısı 58'e düştü. AA

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