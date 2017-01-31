  • 31 OCAK 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara -1º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.779
    EURO 4.079
  • BIST 86295.72
    ALTIN 147.098
Buradasınız : » » HDP'li Yüksekdağ'a 83 yıla kadar hapis istemi

HDP'li Yüksekdağ'a 83 yıla kadar hapis istemi

HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ hakkında 30 yıldan 83 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
HDPli Yüksekdağa 83 yıla kadar hapis istemi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında 30 yıldan 83 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Yüksekdağ'ın terör örgütü PKK'nın yasama organı konumunda olan DTK içerisindeki faaliyetleri ve diğer eylemleri nedeniyle terör örgütünün yöneticisi sıfatıyla cezalandırılması istendi.

Yüksekdağ'ın eylemlerine geniş yer verilen iddianamede, sanığın değişik tarihlerde yapmış olduğu konuşmalarla örgütün propagandasını yaptığı ifade edildi.

İddianamede, 6-8 Ekim olaylarının meydana geldiği tarihte partisinin MYK toplantısında bulunması ve yapılan açıklamada imzasının olması nedeniyle sokak hadiselerinin meydana gelmesinde sorumlu olduğu kaydedildi.

Yüksekdağ'ın üzerine atılı olan "terör örgütü yöneticiliği", "toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "suç işlemeye tahrik" suçları 30 yıldan 83 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Etiketler: yüksekdağ iddianame, terörist, terör operasyonu, PKK, hdpli vekiller, hdp, figen yüksekdağ
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER