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Buradasınız : » » HDP'li Yıldırım ve Ayhan'ın vekillikleri düşürüldü

HDP'li Yıldırım ve Ayhan'ın vekillikleri düşürüldü

HDP'li Ahmet Yıldırım ve İbrahim Ayhan'ın, haklarındaki kesinleşmiş cezalara ilişkin tezkere TBMM Genel Kurulunda okunarak, milletvekillikleri düşürüldü.

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HDPli Yıldırım ve Ayhanın vekillikleri düşürüldü

TBMM Genel Kurulu'nda, Yıldırım ve Ayhan hakkında mahkemelerce verilen ve kesinleşmiş cezalara ilişkin Başbakanlık tezkereleri okunarak, bilgiye sunuldu.

 Anayasa gereğince, TBMM Genel Kurulu'nda okunan tezkerelerin ardından Yıldırım ve Ayhan'ın milletvekilliği düştü.

Yıldırım'ın "Cumhurbaşkanına haraket" Ayhan'ın ise "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından haklarında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyordu.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, tezkereler okunmadan önce yaptığı açıklamada, bu uygulamalarla halkın iradesine darbe vurulduğunu öne sürdü.

Ülkede sivil bir darbe yaşandığını savunan Kerestecioğlu, "Bu Meclisin, noterlik görevinin dışında hiçbir işlevi kalmamıştır. Bu utançtır. Bu durumu protesto ediyoruz. Bu Meclis, 'son kişi kalana kadar burada olacağız' dediğimiz için halkımıza söz verdiğimiz için burada olduğumuz bir Meclistir." dedi.

Tezkereler okunmadan, HDP'liler Genel Kurul'dan ayrıldı.

Kaynak: AA

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