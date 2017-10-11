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HDP'li vekillerden skandal: Teröristlerin cenazelerini aldılar

Operasyonda etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristten 2'sinin cenazesini yakınları ile HDP milletvekilleri Beştaş ve Dora teslim aldı.

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HDPli vekillerden skandal: Teröristlerin cenazelerini aldılar

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristten 2'sinin cenazesi yakınları ile HDP milletvekilleri Meral Danış Beştaş ve Erol Dora tarafından teslim alındı.

Etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerden Roshad Seckin ve Musa Arslan'ın Muğla Adli Tıp Kurumundaki otopsileri tamamlandı.

Teröristlerin cenazelerini, yakınlarının yanı sıra HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ile Mardin Milletvekili Erol Dora da geldi.

Cenazelerin, Mersin ve Diyarbakır'a götürüleceği öğrenildi. Öte yandan, cenazelerin teslimi sırasında jandarma ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

Köyceğiz ilçesi Toparlar bölgesindeki ormanlık alanda 5 Ekim'de 7 kişilik PKK'lı terörist grubuna yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 5 terörist ölü ele geçirilmiş, teröristlerden 2'si kaçmış, biri ise Köyceğiz'deki bir portakal bahçesinde el bombası patlatarak ölmüştü. Teröristin İran uyruklu olduğu belirlenmişti.

Etiketler: teröristler, PKK, Meral Danış Beştaş, hdpli vekiller, hdp, erol dora
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