  • 02 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » HDP'li vekile 'zorla getirme' kararı

HDP'li vekile 'zorla getirme' kararı

Mahkeme, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca hakkında açılan davada "zorla getirme" kararı verdi.

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HDPli vekile zorla getirme kararı

HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca, terör soruşturması kapsamında hakkında açılan davada yargılanmaya başlandı.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Uca katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Uca'nın avukatı Mehmet Emin Aktar, müvekkilinin rahatsız olduğu için duruşmaya katılamadığını savunarak, hakkında talimat yazılmamasını, gelecek duruşmada hazır edeceklerini ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, kısa aranın ardından usulüne uygun davetiye tebliğine rağmen duruşmaya gelmeyen Uca hakkında "zorla getirme" kararı çıkartarak duruşmayı erteledi.

İstenilen ceza

İddianamede, Uca hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıl hapis cezası istenerek, mahkumiyeti halinde TCK 53/1 maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep ediliyor.

Etiketler: hdp, hdpli vekiller, feleknas uca, terör operasyonu, PKK
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