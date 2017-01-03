HDP'li vekile ikinci kez müebbet isteniyor

Savcılığın davetine rağmen ifade vermeye gitmeyen ve yurt dışına çıktığı tespit edilerek hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" gibi suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ve 22,5 yıla kadar hapsi istendi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Öztürk hakkında, 12 Ekim 2015'te Erciş'te yapılan sözde "öz yönetim" ilanına ilişkin açıklamaya, 6 Kasım 2015'te, güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülen Azad Günay ile 22 Ocak'ta Cizre'de öldürülen 3 teröristin cenazesine katılması ve yaptığı açıklamalarla ilgili başlattığı soruşturmaları tamamladı.

Hazırlanan ikinci iddianame de Van 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede Öztürk'ün, "terör örgütü propagandası yapmak", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Terör örgütünün para transferi

Terör örgütü PKK'nın, kurulduğu günden bu yana terörizmi yöntem olarak benimseyerek bombalı saldırı, patlayıcı madde yerleştirme, intihar saldırısı, yol kesme, kundaklama, tehdit, kaçırma, rehin alma, zorla para toplama, kalkışma, siber saldırı gibi eylemlere başvurduğunu belirtilen iddianamede, örgütün çeşitli yöntemlerle topladığı para, örgüt yandaşlarınca işletilen iş yerlerinden elde edilen gelir, kaçakçılıktan haraç alma yoluyla temin edilen kaynaklarla varlığını sürdürmeye çalıştığı vurgulandı.

Paraların genellikle kuryeler aracılığıyla zaman zaman da teröristlere ait hesaplarla örgüte aktarıldığının kaydedildiği iddianamede, yüksek miktarlardaki para transferlerinin de Avrupa'daki örgütlenmelerin başındaki kişiler yoluyla gerçekleştirildiği aktarıldı.

Sözde "öz yönetim" stratejisi

Terör örgütü PKK'nın 31 Mayıs 2010'dan itibaren sözde "demokratik özerklik" stratejisini benimsediğinin bildirildiği iddianamede, "demokratik özerklik"in sürekli gündemde tutulmasını sağlamak amacıyla terör örgütüyle iltisaklı basın yayın organlarından yayınların gerçekleştirildiğine işaret edilerek, çeşitli tarihlerde sözde "öz yönetim" ilan edilen il ve ilçelerde yapılan açıklamaların içeriğine yer verildi.

"Düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez"

HDP Milletvekili Öztürk'ün 12 Ekim 2015'te Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK'nın çağrısı doğrultusunda yapılan "öz yönetim" ilanına ilişkin basın açıklamasına katıldığı anımsatılan iddianamede, bu açıklamanın düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydedildi.

Milletvekili olarak açıklamayı engelleyebilirdi

Açıklamayla ilgili ifadeleri alınan bazı zanlıların "öz yönetim ilan edileceğinden herkesin haberi vardı. Kimse için sürpriz değildi" şeklinde beyanda bulunduklarına dikkati çekilen iddianamede, "Milletvekili şüpheli Tuğba Hezer Öztürk'ün temsil ettiği güç ve makam itibari ile yapılan öz yönetim açıklamasına müdahale etme imkan ve kabiliyeti bulunmasına rağmen müdahale etmek yerine eylemin her aşamasında grupla hareket edip konuşma yapmış,

Brüksel'de düzenlenen gösterilerde görüntülenmişti

Hakkında yakalama kararı bulunan HDP'li Milletvekili Öztürk, bir süre önce terör örgütü PKK yandaşlarınca Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen gösterilerde görüntülenmişti.