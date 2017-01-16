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HDP'li vekile 103 yıl hapis cezası istemi

Tutuklu bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Aydoğan hakkında 6 ayrı suçtan 103 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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HDPli vekile 103 yıl hapis cezası istemi

Tutuklu bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan hakkında 103 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık Aydoğan hakkında hazırlanan iddianame Şırnak Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Aydoğan'ın terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticileri tarafından verilen talimatları üzerine hareket ettiği, terörist cenazelerini sahiplendiği ve yaralı olan teröristlerin tedavisi için güvenlik güçleri ve herhangi bir birime haber vermeden gizli bir şekilde yaptırılması için bazı kişilerle görüştüğü belirtildi.

Güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda öldürülen teröristlerin cenazelerinin Siirt'e getirildiği bilgisinin Aydoğan'a verildiği yer alan iddianamede, yapılan görüşmede teröristlerin kimliklerinin tespit edilmesine müteakip şüphelinin kitlesel örgütleme çalışmalarına başlayacağının anlaşıldığı ifade edildi.

İddianamede, Aydoğan'ın yaptığı bazı telefon görüşmelerinde ise Hakkari'de KCK'ya yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan örgüt üyelerine destek vermek amacıyla milletvekillerinin oraya gönderilmesini organize ettiği aktarıldı.

İstenilen ceza

İddianamede, HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak", 14 kez "terör örgütü propagandası yapmak", "2911 Sayılı Kanuna muhalefet", "suç ve suçluyu övmek", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ve "halkı kanunlara uymamaya tahrik etmek" suçlarından 26 yıldan 103 yıla kadar hapis, mahkumiyeti halinde TCK 53/1 maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep edildi.

Etiketler: hdp, terör operasyonu, nursel aydoğan
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