HDP'li vekil Önlü serbest bırakıldı

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, gözaltına alındığı Tunceli Ağır Ceza Mahkemesinde işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Milletvekili Önlü, sabah saatlerinde, "terör örgütü propagandası yaptığı" gerekçesiyle yargılanan Eski Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Ali Bul'un duruşmasını izlemek amacıyla Tunceli Ağır Ceza Mahkemesine geldi.

Duruşma salonuna girerek Bul'un yargılandığı davayı izleyen milletvekili Önlü, buradan çıktığı sırada polis ekiplerince durduruldu.

Milletvekili Önlü'ye önce aynı mahkemede aynı suçtan yargılandığı davanın duruşmalarına katılması için bizzat tebligat yapılmasına rağmen katılmaması sebebiyle hakkında mahkemece günsüz olarak "zorla getirilme" kararı verildiği anımsatıldı.

Kendisinin yargılandığı aynı mahkemedeki davanın duruşmasına gitmeyen ancak Bul'un yargılandığı duruşmayı izleyen milletvekili Önlü, tebligat yapılmasının ardından gözaltına alındı.

Önlü daha sonra hakkındaki dava kapsamında ifade vermesi için Tunceli Ağır Ceza Mahkemesine götürüldü.

Mahkemece yargılandığı dava kapsamında savunması alınan Önlü, serbest bırakıldı.

Önlü'nün, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanmasına 24 Mart tarihinde aynı mahkemede devam edileceği öğrenildi.