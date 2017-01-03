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HDP'li vekil gözaltına alındı

Adresine tebligat yapılmasına rağmen ifade vermeye gitmeyen, hakkında "zorla getirme" kararı bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir gözaltına alındı.

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HDPli vekil gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tebligat yapılmasına rağmen ifade vermeye gitmeyen, hakkında "zorla getirme" kararı bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir gözaltına alındı.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Anayasa'da değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin dosyalarındaki inceleme sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan soruşturma başlatılan Pir, bir duruşmayı izlemek için adliye binasına geldi.

Pir, burada polis ekiplerince gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in adresine ifade vermesi için tebligat gönderilmiş, tebligata rağmen savcılığa ifade vermeye gelmeyen Pir hakkında "zorla getirme" kararı çıkartılmıştı. 

Etiketler: Ziya Pir, hdp operasyon, hdp, Diyarbakır
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