HDP'li vekil Ayhan'a hapis cezası

HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'a, "terör örgütü propagandası"ndan yargılandığı davada bir yıl 3 ay hapis cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki yedinci duruşmaya sanık Ayhan katılmadı, salonda sanığın avukatlarından Sevda Çelik Özbingöl ile beraberindeki 5 avukat hazır bulundu.

Avukat Özbingöl, müvekkilinin hafifletici sebeplerden faydalanmasını istedi.

Talebi reddeden mahkeme heyeti, sanık Ayhan'ı ''terör örgütü propagandası'' suçundan bir yıl 3 ay hapse mahkum etti.

HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan hakkında, "terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren eylemlerini meşru gösterecek ve övgü oluşturacak şekilde açıklama ve paylaşımları" nedeniyle 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.