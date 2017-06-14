HDP'li Tuğba Hezer Öztürk'ün milletvekilliği düşürülüyor

TBMM Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyon, HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün "devamsızlık nedeniyle" milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde oy çokluğu ile karar verdi.

Komisyon, buna ilişkin hazırlayacağı raporu TBMM Genel Kuruluna sunacak ve nihai karar orada verilecek.

Karma Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında, Öztürk'ün devamsızlık dosyasına ilişkin komisyon bünyesindeki Hazırlık Komisyonu raporunu görüşmek için basına kapalı toplandı.

Toplantıda, Öztürk'ün yerine HDP Ankara Milletvekili, TBMM İdare Amiri Sırrı Süreyya Önder savunma yaptı.

Alınan bilgiye göre, Önder savunmada, meselenin devam-devamsızlık ya da sadece iki milletvekilinin milletvekilliğinin düşürülme meselesi olmadığını iddia etti.

HDP'li hiçbir milletvekilinin milletvekilliğini meslek, geçim kaynağı ya da statü olarak görmediğini belirten Önder, "Milletvekillerimizin milletvekilliğinin düşürülmesiyle burnumuzu sürtmüş ve haddimizi bildirmiş olmayacaksınız. Kararı vicdanlarınızla ve özgür iradenizle verin." diye konuştu.

Önder, konunun siyasi olarak ele alınmak istendiğini savunarak, 3 yıl sürdüğünü ve kendisinin de katıldığını söylediği müzakere sürecinde neler yaşandığını anlattı.

HDP'li Önder'in savunmasının ardından Öztürk'ün "devamsızlık nedeniyle" milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde oy çokluğuyla karar verildi. Karma Komisyon, buna ilişkin hazırlayacağı raporu TBMM Genel Kuruluna sunacak ve nihai karar orada verilecek.

HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın devamsızlık dosyasını görüşmek için de dün komisyon bünyesinde Hazırlık Komisyonu kurulmuştu. Komisyon, hazırlayacağı raporunu Karma Komisyona sunacak.